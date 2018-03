Körúti robbantó - Testvére különös bejelentést tett

„Orbán rendezte meg” a pokolgépes robbantást, mondta a vádlott, P. László testvére a hétfői tárgyaláson. P. László csak a lélekvándorlásról beszélt volna, de a bíró nem hallgatta meg - tudósít a Magyar Nemzet.

– Sosem csinált hasonlót, nem bántott senkit. Gyerekkorában ő védte azokat, akiket bántottak – fogalmazott a vádlott tanúként meghallgatott testvére. Az apa arról vallott, hogy fiát annak idején kifejezetten biztatni kellett, hogy ne féljen legalább saját magát megvédeni, ha bántják.

A P. Lászlót terhelő bizonyítékokat a húg és az apa szerint is odacsempészték, manipulálták. A testvér a rendőrségen tett vallomásában még arról is beszélt, hogy „Orbán rendezte meg” a pokolgépes robbantást. Az apa szerint a robbantás egyértelműen politikai hátterű volt, az áldozatokat és fiát mint bűnbakot is előre kiválasztották. Mindketten úgy gondolják, a vádlott a fogvatartás alatt adagolt tudatmódosító szer hatása alatt tette meg korábbi – mostanra visszavont – beismerő vallomását.



Az édesanya szerepe a tárgyaláson többször előkerült. P. László húga például a nyomozati vallomásában felvetette, hogy az édesanyjuk az elmúlt időszakban találkozóra hívta őt, ahol a bátyjáról kérdezősködött, hasonlóan, mint az ügyészség. A fiatal nő azt feltételezte, hogy anyja is nyomozó hatóságnak dolgozik. Ismét az anya került szóba, amikor a hallgatóság egyik tagja emelt hangon közölte a vádlottal, hogy a védője, Cseterics László jóban van az édesanyjával, tehát nem számíthat tőle megfelelő védelemre.

P. László, a körúti robbantás vádlottja a Fővárosi Törvényszéken többször jelezte, hogy a lélekvándorlás tanáról értekezne, mert szerinte amiatt van itt. Kalina József bíró azonban erről nem volt hajlandó meghallgatni a vádlottat.

