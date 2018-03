Ne legyen sóhivatal!

Sóhivatal: ezzel a szóval minősítette egy kommentelő az állami közszolgáltató társaságok konzultációs fórumának megalakulásáról szóló hírt. Február 12-én létrejött ugyanis öt állami vállalatcsoportot (MÁV, Volán-portfólió, Posta, víziközmű ágazat, villamosenergia-ipar), valamint kormányzati és munkáltatói szervezeteket is magába integráló szervezeti keret.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége katalizátorként nagy erőfeszítéseket tett a fórum tető alá hozataláért, de komoly szerepet vállaltak benne kormányzati tényezők és más konföderációk is. A mintát a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma (VKF) szolgáltatta, ahol a munkavállalói oldal mellett a munkaadói és a kormányzati oldal próbál meg közös nevezőre jutni a munka világának kérdéseiben.

Közel egy éves vajúdás után szökkent szárba a kezdeményezés, de most még nehezebb fejezet következik: tartalommal megtölteni az egyelőre üres struktúrát. Rövidesen eldől, hogy valóban csak eggyel több sóhivatal lesz-e, vagy az érdekegyeztető rendszer egy új, életképes hajtása nőtt most ki. Egyáltalán nem mindegy például, hogy kik képviselik a résztvevő szervezeteket. Az kétségtelen, hogy a legnagyobb érdekérvényesítő képességgel a MÁV rendelkezik. A többi ágazat szakszervezeti képviselőinek felkészültségén, rátermettségén múlik, mennyire tudják képviselni területük érdekeit. Mindenesetre az a veszély fennállhat, hogy a valamely ágazat önkéntelenül is ránehezedik a fórumra.

Ugyanakkor az is hátráltathatja az érdekegyeztetés folyamatát, ha a konföderációk - különböző érdekektől vezéreltetve - visszafogják az alulról érkező kezdeményezéseket. A szűk mozgástérre hivatkozva keveset vállalnak, nem zászlós hajókként viselkednek, holott a szakszervezeti struktúra húzóerejeként kellene működniük. Az ágazati és a munkahelyi szint egyformán fontos az érdekképviseleti és érdekegyeztető mérkőzésekben, a legcsekélyebb eredményekért is pokolra kell menni.

A fórum keretei között több mint 100 ezer munkavállaló képviseletéről van szó, és ez nagy erő és nagy felelősség is. A szektorban 3 éves, 30 százalékos bérmegállapodás van érvényben. A 2017. és 2018. évi kétszámjegyű bérfejlesztés és a bérminimumok komoly emelése ugyan nem oldotta meg a foglalkoztatáspolitikai gondokat, ám vitathatatlan, hogy volt hatásuk. És már is fel van adva a lecke a fórumnak: a 2019-re szóló 5 százalékos béremelés erős érzelmi hullámverést okozhat. Ezért hamarosan napirendre kell tűzni a 2019. évi bérmegállapodás újranyitását, és a korkedvezmény kompenzációjáról szóló munkaanyag vitájáról sem szabad megfeledkezni.

Sóhivatal? Helyette a most kialakult keretek között valóságos érdekegyeztetésre van szükség, miközben egyes érdekvédőknek fel kell hagyniuk azzal a gyakorlattal, hogy alibi tevékenységgel fedik el tartalmi (érdekvédelmi) munkájuk pőreségét. Az „operett-érdekvédelem” előbb-utóbb úgyis lelepleződik.

Horváth László elnök Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete