Nem olcsó párizsi

Neymar nélkül jelentősen csökkentek a továbbjutási esélyei a PSG-nek a Real Madrid elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-visszavágón.

Nemegyszer kiderül, hogy a hatalmasok is mennyire törékenyek. Emlékszünk, milyen körülmények között esett ki a múlt évben a PSG a Barcelonával szemben. (Az akkori, egyoldalú játékvezetői szarvashibák nyomán kialakult 1-6 idején Neymar még a katalán klubhoz tartozott.) Nemrégiben láttuk, a mérkőzés bírája miféle nyomás alatt tartotta a francia csapatot a 3-1-re győztes Real Madriddal szemben.

De ez még „semmi”.

Mert hiába költött több mint 400 millió eurót két csatárra Nasszer Al-Kelaifi, a párizsi klub elnöke, meglehet, hogy az év eddigi legfontosabb mérkőzésén mind a 400 milliót kiteheti az ablakba. A 222 milliós Neymart most operálták hazájában, és a brazilok mit sem törődnek a francia szempontokkal, nekik – a bálvány felgyógyulásán túl – kizárólag az a fontos, a talizmán játszhasson a világbajnokságon. Azaz addig tart a rehabilitáció, ameddig tart: ha kell, éppen három hónapig. Az után meg kezdődik a vb. A szintén sérült, 180 milliós Mbappé távolléte egyelőre csak kérdéses, de ha a francia felfedezett pályára lép is, nagy dilemma, várható-e tőle csúcsforma. (Miként persze azt sem tudni, mire megy ő meg a csapata Neymar nélkül.)

A L'Equipe című neves sportnapilap „a francia futball legerősebb emberének” nevezte Al-Kelaifit, de a jelek azt mutatják, ez a nemzetközi elitben még édes kevés. Annak már nagyobb súlya van, hogy a futball pénzügyeivel (is) foglalkozó, londoni székhelyű Soccerex a világ száz leggazdagabb klubjának listáján a harmadik helyre tette a PSG-t, és csak a hatodikra a Real Madridot. Ám egy-egy rossz mozdulat, és fölöslegesen gurulnak a százmilliók...

Érthető, ha Párizsban most az a fő téma, hogy Mbappé „versenyt fut az egészséggel”. Ha ő sem szerepelhet, akkor a francia együttes amúgy sem elsöprő esélyei minimálisra csökkennek, noha a Real Madrid mostanában nem éppen királyi gárda. A bajnokságban a múlt héten az ötödik vereségét szenvedte el, és tizenöt pontos hátrányban van a veretlen listavezető Barcelonával szemben. Ráadásul még a második helyezett Atletico Madridtól is hét pont választja el, miközben mögötte egyetlen pont különbséggel következik a Valencia. Hogy ez milyen szokatlan fejlemény, arra jellemző: a fehérek 33 alkalommal nyertek arany-, 23-szor ezüst- és csak nyolcszor bronzérmet a La Ligában. Legutóbb 2004-ben szorultak le a dobogóról, igaz, egészen tűrhető garnitúrával: Casillas – Michel Salgado, Helguera, Raul Bravo (Pavon), Roberto Carlos – Figo, Beckham, Zidane, Guti (Solari) – Ronaldo, Raul. Az egyetlen siker abban az évadban a fenomén Ronaldo gólkirályi címe volt, a Bajnokok Ligájában még a Porto elleni döntőben sima 3-0-ás vereséget szenvedő Monacót is sikerült naggyá tenni...

Azt most hagyjuk, hányan választanák az akkori összeállítást, törődjünk a jelennel, elvégre a ma esti BL-visszavágó döntő lehet a királyiak szemszögéből. Határozhat például arról, megmarad-e edzőnek a korábbi játékosideál Zidane. Kiváltképp annak tükrében, hogy e párharc napjaiban sok minden megsegítette a Real Madridot, amely vélhetően a legerősebb összeállításában szerepel, bár Modric és Kroos épphogy felépült sérüléséből. „Minden szem Zidane-on” – írta a Bernabeu-közeli Marca, még csak arra célozva, a szakvezető milyen összetételű tizenegyet küld a Parc des Princes pázsitjára. De a mondat átvitt értelemben is megállja a helyét. Amennyiben a legalább egy mély sebből vérző PSG továbbjut, úgy alighanem az történik, mint akkor, amikor a támadó csapat lövését hárítja a kapus.

Kidobás következik.

BL-nyolcaddöntő, mai visszavágók:

PSG-Real Madrid (Tv: M4 Sport, első mérkőzés: 1-3)

Liverpool-FC Porto (Tv: Sport 1, 5-0)

Mindkét találkozó 20:45-kor kezdődik.

Hegyi Iván írása a Népszavának