A quaestorosok kártalanítását ígérik

Az egykori Quaestor ügyfeleinek kárrendezését ígérik a szocialisták kormányra kerülésük esetén. A DunaCity ingatlan és egy mátraházi üdülő lenne a fedezet.

A Quaestor bedőlése nyomán néhány nap híján éppen három esztendeje robbant ki az eddigi legnagyobb méretű magyarországi brókercsőd, amelyet nem sokkal a Buda Cash és Hungária Értékpapír csődje követett. A kedélyek azonban azóta sem csillapodtak. A Quaestor-csoport tulajdonosának, Tarsoly Csabának és társainak büntetőügye már 2016-ban megkezdődött ugyan, de az ügy bonyolultságára tekintettel még nem lehet tudni, hogy mikorra várható az első fokú ítélet a Fővárosi Törvényszéken. Most még csak ott tartanak, hogy az elsőrendű vádlott kérdéseket tett fel az ügyészség által legfontosabbnak ítélt tanúnak, Tóth Ibolyának, aki 15 évig dolgozott a Quaestor egyik háttérintézmények élén. A per mostani szakaszában Tarsoly Csaba meglepő kijelentést tett: egy független könyvszakértő jelentése alapján azt állította, hogy a Quaestor Értékpapír Zrt. több mint 13 ezer ügyfelének az összes papírja és pénze megvolt a vizsgált időszakban.

Hosszú tépelődés után a múlt hónap utolsó napjaiban a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PFSN) Kft., mint felszámoló bejelentette, hogy a jogi eljárásai folyamán új információk birtokába jutott, amelyek ismeretében - a Quaestor és a Buda-Cash hitelezői érdekének védelmében - kereseteket nyújtott be a cégek felszámolásának megkezdése előtt a vállalkozásokat vezető személyekkel szemben. A perek megindítását a hírek szerint azért kezdeményezte, hogy megállapítsák, a korábbi befektetési szolgáltatók vezető tisztségviselőinek a károkért vagyonukkal kelljen helytállniuk. A két összeomlott brókercégnél a PFSN álláspontja szerint a cégek felszámolását megelőzően a vezető tisztséget betöltő személyek előtt a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet ismert volt, de ezt figyelmen kívül hagyták. Ez a vezetői magatartás összefügg azzal, hogy a hitelezők követeléseinek teljes mértékű kielégítése meghiúsulhat a felszámolási eljárásban - állítja a felszámoló. (A harmadik brókercégnél is hasonló lépésre készülnek, de itt bírósági eljárás során még nem ismeretes pontosan a vagyonvesztés mértéke.)

Az ellenzéki politikai pártok közül az MSZP volt az egyetlen, amely ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülésük esetén konkrét intézkedéseket kívánnak tenni a quaestorosok és a másik két brókercég károsultjainak érdekében. Szakács László a szocialisták frakcióvezető-helyettese a részletekről a Népszavának elmondta, hogy megállapodást kötöttek a Quaestor károsultjainak képviselőivel, amelyben vállalták, hogy megteremtik a teljes körű kártalanítás feltételeit. Ez azt jelenti, hogy egymillió forintig a kár 100 százalékát megtéríti a Befektetővédelmi Alap, efelett pedig a 90 százalékát. A megkülönböztetést az indokolja - érvelt Szakács László, hogy magasabb összeg elhelyezésénél nagyobb kockázatot vállal a befektető, amely megfontoltabb döntést igényel.

Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz a fedezete a kártalanításnak, a politikus a Quaestor fellelt vagyonát említette. Emlékezetes, hogy az egyik Quaestor cég birtokában volt a Csepel-sziget északi végével szemben lévő, ferencvárosi terület az egykori, felszámolt Nagyvásártelep épületének környezetében, 33 hektáron, 1500 méteres Duna-parttal. Tarsoly Csaba is többször elmondta, hogy a kártalanítás fedezetéül szolgáló vagyon megvan, a követelések értékalapú rendezése lehetséges lenne. Arra utalt, hogy az ingatlan négyzetméterenként akár egymillió forintot is érhet. Szakács László szerint a reális érték 80 milliárd forint lenne. (A terület értékére lehet következtetni abból is, a túlparton terül el a több mint százmilliárd forintot érő Kopaszi-gát, és a szakértők szerint a DunaCity még értékesebb is annál.)

Azonban meglepetésre a területet leválasztották a Quaestor-vagyonról, és a bíróság sem látta fontosnak, hogy a DunaCity Budapest Ingatlanfejlesztő Kft. ingatlanja, az állam által kinézett - de időközben ötletként elvetélt - olimpiai falu lehetséges helyszíne bűnügyi zár alá kerüljön. Már Tarsoly Csaba is jelezte, hogy az ingatlanvagyont a végelszámoló jóval áron alul kívánja majd értékesíteni. Ez így is történt, mindössze 18,2 milliárd forintért lett a terület az állam tulajdona, a Tarsoly Csaba által említett egymillió forint helyett négyzetméterenként 56 ezer forintért. Szakács László szerint ilyen csekély árért jóformán sehol sem lehet a fővárosban földingatlant venni. (Érdekesség, hogy a közelmúltban elhunyt Ghaith Pharaon szaudi milliárdos is felajánlott 80 milliárd forintot a DunaCityért.)

A végelszámolással megbízott Patik, Varga és Társaik gazdasági tanácsadó három alkalommal is meghirdette eladásra a végeredményben nyolc darabból álló ingatlanegyüttest, viszont vevő nem jelentkezett. Ami azért is érdekes, mert az olimpiai ábránd megvalósításával foglalkozó Budapest 2024 Nonprofit Zrt.-nek elővásárlási joga volt a földingatlanra. (Időközben ezt a jogukat a földhivatalban töröltették.) Így került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. birtokába. Szakértők szerint azért nem volt más jelentkező, mert feltehetően a potenciális vevők abban bíztak, hogy egy volt Quaestor-vagyonelemhez olcsóbban is hozzájuthatnak. (Az ügyletet egyébként a volt Quaestor-vagyonok sorsának intézésével megbízott Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. intézte.) A lényeg azonban az, hogy ebből a 18,2 milliárd forintból a kötvénytulajdonosok kártalanítására egy forint sem jut - jegyezte meg Szakács.

Ugyancsak a kártalanítást szolgálhatná a mátraházai, négycsillagos Life Style Mátra Hotel f.a., amelyet korábban Bérc Hotel néven ismertünk. Ezt a bíróság korábban bűnügyi zárlat alá vette, vagyis addig a felszámolás alatt nem értékesíthető, amíg a Tarsoly Csaba és bűntársai elleni perben a bíróság másként nem dönt. Ezt a hotelt 2016. áprilisa óta az Evenet Immo Kft. bérli. (A korábbi bérlő nem volt képes az életmód szállodához méltó színvonalat tartani.) A cégbejegyzések szerint a hotel tulajdonosa a Bérc Kft., ám ez a Quaestor-Invest Kft.-hez tartozik. Az Evenet Immo Kft.-t sokan Mészáros Lőrinchez kötik. A felcsúti polgármesternek közvetlen tulajdona ugyan nincs a mátrai hotelben, de az Átlátszó is megnevezi Csík Zoltánt, mint tulajdonost, akiről viszont úgy tudják, hogy igen közeli üzleti kapcsolatban áll Mészáros Lőrinccel.

Bonta Miklós