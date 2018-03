SPÖ-diadal Karintiában

Több, mint 10 százalékkal növelte szavazatait a vasárnapi karintiai tartományi választásokon az osztrák szociáldemokrata párt, a megszerzett 47,8 százalék kis híján abszolút többséget biztosít a pártnak. Az eddig hármas koalícióban kormányzó SPÖ bárkit választhat partnerének, akár a 6 százalékkal 22,8 százalékra nőtt szélsőséges szabadságpártot, akár az eddigi helyzetéhez képest mindössze 1,2 százalékkal erősödött néppártot, akár a korábbi egyéb kreációkból formálódott Team Kärnten tömörülést. Nem jutottak be a helyi törvényhozásba a Zöldek. A környezetvédők válsága mögött belső, személyi torzsalkodás rejlik, tovább rontotta az esélyeket, hogy a választások előtt egy nappal jelentette be a párt tavaly nyáron visszalépett országos vezére, a karintiai Eva Glawischnig: a korábban általa is gyakran bírált szerencsejáték birodalomhoz, a Novomatic céghez szerződik magas pozícióba. Az elhulló zöld szavazatokat is felszedő SPÖ eddigi vezére, Peter Kaiser a győzelemmel egy csapásra befolyásos politikusa lett a párt országos vezetésének is.

Földvári Zsuzsa (Bécs)