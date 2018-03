Európa nem hagyja magát

Az unió is hoz dömpingellenes intézkedéseket

Ami Magyarországot illeti, bennünket közvetlenül kevésbé érint az amerikai védővám, mert alig exportálunk fémipari termékeket az Egyesült Államokba. A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) igazgatójától megtudtuk, hogy az iparág bizakodó. Móger Róbert úgy fogalmazott, hogy a kedvező gazdasági körülményeknek, valamint a folyamatosan növekvő Európai Uniós keresletnek köszönhetően az európai és hazai acélipar is sikeres évet tudhat maga mögött és biztatóak a kilátások 2018-ra is. A válság után magához tért a szektor és érezhetően nőtt a kereslet az acéltermékek iránt, miközben az Európai Unió meghozta a régóta várt piacvédelmi intézkedéseket, hatékonyabb szabályozást vezetett be az unió piacaira érkező importacélra. Ez a lépés mind a hazai, mind az uniós acélipar számára nagyon fontos volt, hiszen így felgyorsulhat a dömpinggyanús ügyek kivizsgálása is." Ebből kiderül, hogy az európai gazdasági közösség is alkalmaz védővámot, sőt az unió dömpingellenes intézkedéseinek többsége éppen az acélipart érinti. Mivel az Európai Acélipari Szövetség két százalékos bővülést is elképzelhetőnek tart, ez az igazgató szerint fejlődési lehetőséget nyújthat a hazai acélgyártásnak, az ISD Dunaferr Zrt. és az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. számára is. A két hazai acélműben éves szinten 2 millió tonna acélt gyártanak, közel 6 ezer szakembernek adva munkát. Az azonban tény, hogy ezek az előzetes jóslatok még a Donald Trump által kezdeményezett védővámok előtt születtek, bár számoltak azzal, hogy az amerikai elnök ezt előbb-utóbb ehhez a protekcionista intézkedéshez nyúl.