A kormány is tart a fogorvosoktól

Kerüli a kormány a feszültséget a fogorvosokkal, így a választások előtt márciustól ők is kapnak havi 130 ezer forintos rezsi kiegészítést.

Tavaly, amikor év végén kiutalták számukra hárommilliós szabadon felhasználható extra támogatást, akkor elhangzott: ez most egy egyszeri összeg, de lesz folytatás. Korábban Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár pedig azt ígérte: még a ciklus vége előtt rendezik az alapellátó fogorvosok finanszírozását. Cserébe a kormány azt várja, hogy javuljanak a lakosság szájüregi egészségének a mutatói, valamint ahhoz is ragaszkodott, hogy fogorvosok segítsenek egy olyan új finanszírozási rendszer kialakításában, amellyel elkerülhetők az elszámolási csalásokat. Az erről szóló egyeztetések épp hogy elkezdődtek a Magyar Orvosi Kamara(MOK) Fogorvosi Tagozatának elnökével, amikor Lázár János kancellária miniszter a kormányinfón bejelentette a háziorvosok mellett a fogorvosok kapnak márciustól 130 ezer forintot.

Minket is meglepett a bejelentés – mondta a Népszavának Nagy Ákos, aki ősszel a háromnapos részleges fogorvosi sztrájkot megszervezte. A keszthelyi fogorvos hozzátette: hivatalosan még sem ők sem értesültek, hogy pontosan mikor és hogyan kapják meg az összeget, egyelőre örülnek annak. Ám ezzel a 130 ezer forinttal még korántsem teljesült a korábbi követelésük, miszerint legalább a háziorvosokéval azonos finanszírozási többletet várnak az alapellátó körzetek számára. A háziorvosoknak az elmúlt négy évben összesen 520 ezer forinttal nőtt a havi juttatásuk. A háziorvosok és fogorvosok között mindig is volt egy finanszírozási olló, ez 2017-re olyan nagyra nyílt, hogy órási elégedetlenséget váltott ki. Közben A MOK fogorvosi tagozata is elkészítette a számításokat, és az is alátámasztotta, hogy a meglévő finanszírozás – most egy átlagos körzet havi 800 ezer forintot kap – duplájára lenne szükség a stabil működéshez.

A Népszava úgy tudja: a kormányzat az alapellátó praxisok jelenlegi 300-400 ezer forintos alapdíját növeli a minap bejelentett 130 ezres plusszal, míg a beavatkozásokért járó díjak nem változnak.

Lapunknak Ónodi-Szűcs Zoltán hétfőn a fogorvosoknak tett váratlan gesztust azzal indokolta, hogy Lázár János kancellária miniszter tavaly ősszel vállalta: amikor nő a háziorvosok finanszírozása, akkor a fogorvosok sem maradnak ki. A politikus szavaiból az is kiderült: most is egyeztetnek a kamara fogorvosi tagozatával arról, miként lehetne a jövőben úgy rendezni a finanszírozást, hogy az egyaránt szolgálja a betegek és a gyógyítók elégedettségét.

Danó Anna