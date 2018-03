"Háború lesz Brüsszellel": így hat a gyerekekre a kormánypropaganda

A kormány gyűlöletkampánya már a gyerekek mindennapjaiba is beférkőzött, számol be az Abcug.hu. Egy gyerekjogi aktivista szerint a szülők úgy segíthetnek, hogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogyan ismerhetik fel a politikai manipulációt.

A gyerekek sokszor azt se tudják, hogy pontosan miről is beszélnek, de ma már a migráns is szitokszónak számít. Van olyan 9 éves fiú, aki retteg attól, hogy terrortámadás fogja érni, egy négy éves kisfiú pedig eljátszotta, ahogy egy mesekönyvből azt olvassa fel, hogy háború lesz Brüsszellel.

Tanárok is beszámoltak arról, hogy napi téma a Stop Soros az iskolákban, a játékok alkalmával rendszeresen felbukkan a neve, amit nagy röhögés kísér az osztályban. Sem a szülők, sem a tanárok nem tudnak mit kezdeni ezzel a jelenséggel, pedig ők is érzik, hogy nincs jól az, ha már a gyerekek is gyűlölködnek. Egy pedagógus szerint nincs az az erkölcs vagy hittan óra, amely ezt a gyűlöletet kompenzálhatná.

Gyurkó Szilvia gyerekjogi aktivista szerint a szülőknek nem az lenne a feladata, hogy megcáfolják, amit a propagandában lát a gyerek, hanem az, hogy elmagyarázzák neki, hogy felismerjék a politikai manipulációt. "A gyerekek számára a valóságot mi, felnőttek teremtjük, és nem csak akkor neveljük, tanítjuk őket, amikor mi azt hisszük, hanem minden egyes pillanatban, amikor velük vagyunk. Végtelenül felelőtlennek tartom a »mi vs. ők« tipusú kommunikációt, ami ott is ellenséget kreál, ahol ilyenről szó sincs" – mondja a szakértő.

Többször tapasztalta, hogy a kamaszok szitokszóként használják egymásra a migráns kifejezést Sulyok Blanka magyar-német szakos középiskolai tanár is. Ő ezt a problémát azzal próbálja feloldani, hogy beszélgetni kezd a diákokkal arról, hogy tudják-e mit jelent a migráns, milyen tapasztalataik vannak velük, honnan tájékozódnak. Nem erővel akarja elfojtani a migránsozást, de szerinte fontos, hogy beszéljenek róla.

A teljes cikk, tele elkeserítő részletekkel, itt olvasható.