Vagyonelkobzás és fegyház - Az ügyészségre számíthatnak csak az eliososok

Elkezdte begyűjteni az Elios-botránnyal kapcsolatos papírokat az önkormányzatoktól a rendőrség - ám a nyomozás nem dübörög, hiába kapott alaposan dokumentált anyagot a hatóság. A tét nem kicsi: például évek egy fegyházban.

Hogy érdemi nyomozás okán gyűjti-e be a papírokat a rendőrség, vagy épp azért, hogy senki más ne férhessen hozzájuk - ez az egyik alapvető kérdése az Elios-ügynek. Emlékeztetőül: Vácról épp most vitték el a közvilágítási tenderrel kapcsolatos anyagokat. A helyzet az, hogy az Elios-botrány érintettjei egyedül az ügyészségben bízhatnak. Amennyiben minden halad a jog útján, akkor - a 24.hu úgy számol - akár 25 év fegyház és teljes vagyonelkobzás is fenyegetheti azokat, akik benne voltak a szervezett csalásban, feltéve, hogy igazolódik büntetőjogi felelősségük.

Hiszen a portál által megszerzett és feldolgozott OLAF-jelentés szerint szervezett csalással csatornázták át Tiborcz István volt érdekeltségéhez az országnak járó, a közvilágítás korszerűsítésére szánt uniós pénzt fideszes vezetésű önkormányzatok, vállalkozások és a kormányzat asszisztálásával. Mivel olajozottan, sokáig és sok szereplő közreműködésével működött a gépezet, az EU csalás elleni hivatala arra is tesz utalást, hogy az Elios-ügyben a költségvetési csalást bűnszervezetben követték el.

„Az OLAF jelentését úgy kell kezelni, mint egy nagyon megalapozott feljelentést, aminek indukálnia kellene egy alapos vizsgálatot a magyar bűnüldöző szervek részéről” – mondta a portálnak Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter. „Olyan súlyú és annyi személy közreműködését igényelte az OLAF-jelentésben bemutatott mechanizmus, hogy indokolt lenne a rendőrség részéről már most is kényszerintézkedéseket végrehajtani” – vélekedett Marczingós László ügyvéd. Ennek legenyhébb formája az előállítás, de az őrizetbe vétel vagy az előzetes letartóztatás is szóba jöhetne. - Ám az OLAF-jelentésben megnevezettek egyikével kapcsolatban sincs hír arról, hogy megjelentek volna a nyomozóhatóságok, pedig már lassan két hónapja az ügyészség birtokában van a csalás elleni hivatal végleges dokumentuma.

Arról nem is beszélve, hogy a kormány már 2016-ban értesült arról, hogy komoly problémák adódnak a miniszterelnök vejének egykori cégével, pontosabban az általa menedzselt projektekkel. Ugyanis az Európai Támogatásokat Auditáló Főosztály (EUTAF) már 2016 októberében vizsgálatot indított az egyik beszerzés – nevezetesen a kalocsai – kapcsán. (Az EUTAF a Nemzetgazdasági Minisztérium keretein belül működő, de önálló szervezet, amely a hazai szervektől és az irányítóhatóságoktól teljesen független.) És decemberre le is zárta a kutakodást. Csakhogy annak eredményét a kormány titkosította. Valószínűleg nem véletlenül, ugyanis mint arról korábban írtunk, maga Orbán Viktor is tisztában lehetett veje cégének gyarapodásával.