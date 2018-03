Öltek, kitelepítették a rokonait, mégis imádja a diktátort

Az Index beszámolója szerint egy idős úr a jeges szélben, kitartóan magasba emelve a vörös zászlót kijelentette: „Sztálin történelmi szerepe pozitív, hiszen legyőzte Hitlert”. Persze voltak botlások – ismerte el -, például a 30-as évek repressziói, de muszáj volt megküzdeni a cionisták által támogatott Trockij híveivel, meg hát az egész történelmi helyzet bonyolult volt. A férfi elmondta, a nagybátyát is kivégezték 1942-ben, apját bebörtönözték, de nyolc gyereke volt, így 1948-ban kiengedték, úgyhogy tisztelettel emlékszik Sztálinra.

Az orosz vezetés a március 18-án esedékes elnökválasztásra készülve nem csinált eseményt az évfordulóból. Az ellentmondásos viszonyulás a szovjet múlthoz egyébként is megoldhatatlan feladat elé állítja a posztszovjet Oroszországot, így csak a Gennagyij Zjuganov által 25 éve vezetett Orosz Föderáció Kommunista Pártja (KPRF) hívei mentek el, hogy kiálljanak a sztálini múlt és a párt elnökjelöltje, Pavel Grugyinyin mellett – írja a portál. Grugyinyin kifejtette: Putyinnak egy szavát sem hiszi el, miért ment kétszer is a Vatikánba, a szabadkőművesek központjába. Nem hiszi el azt sem, hogy újfajta rakétáik vannak - utalva az orosz elnök március 1-i beszédére, amelyben Putyin forradalmian új fegyverek hadrendbe állításáról számolt be.

FOTÓ: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Többségükben idősek voltak Sztálin sírjánál, de akadtak fiatalok is, akik véleménye alapján érdekes kép rajzolódott ki: minél fiatalabb volt a tüntető, annál pozitívabban beszélt Sztálinról.

Szerintük a repressziókat eltúlozzák, ha mégsem, akkor viszont úgy ítélik meg, hogy indokolt volt az elnyomás, mert így sikerült az országot összerántani, hogy legyen ereje harcolni Hitlerrel szemben. A nagy honvédő háború megnyerése mindent felülír.