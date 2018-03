Itt a választási nyugdíj-kiegészítés

Ahogyan azt elsőként megírtuk, Erzsébet-utalványokat hozhat a kampány a nyugdíjasoknak. Ma délelőttre hívták össze a ritkán ülésező - kormányközeli - Idősek Tanácsát, ahol Novák Katalin család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára bejelentette a tízezer forintos ajándékot.

Novák Katalin - aki a tanács alelnöke is - közölte, azért indítványozzák az újabb utalványok kiosztását, mert szeretnék, ha minden magyar, így a nyugdíjasok is részesülhetnének a növekvő gazdasági eredményekből. Az államtitkár arról beszélt, hogy a gazdasági teljesítmény, az export, a bérek és a foglalkoztatottság növekedése jellemzi az országot. Emelkedő pályára állt az ország gazdasága, a GDP-növekedés már kitartóan négy százalék feletti, az export pedig tavaly 8,4 százalékkal emelkedett, ami az elmúlt hat év legjobb eredménye. A munkaerőpiacon is pozitív tendenciákat látni, a munkanélküliség négy százalék alá csökkent, mindenki tud dolgozni, aki akar, és nőnek a bérek is - sorolta Novák Katalin, az MTI tudósításában.

Hozzátette, bíznak benne, hogy a kormány támogatja majd a tanács javaslatát, és ismét kaphatnak utalványt a nyugdíjasok.