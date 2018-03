Orbán világkvóta rendszer felállítását szorgalmazta az ENSZ-ben

Orbán felhívta a résztvevőket arra, hogy csatlakozzanak azokhoz az erőfeszítéseinkhez, amelyek célja a muzulmánellenes hangulat terjedésének megakadályozása

Orbán Viktor együttérzését fejezte ki azok iránt, akik az országukban fennálló rossz kormányzás és elhibázott nemzetközi politikai döntések következtében otthonuk elhagyására kényszerülnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a legégetőbb probléma lényegét - "kevert természetű népvándorlásról" van szó - illetően sincsen konszenzus, így pedig lehetetlen azt megoldani. Ahogyan abban sincs egyetértés – folytatta a magyar kormányfő -, hogy milyen méretű lehet végkimenetelét tekintve a népvándorlás. Orbán Viktor kiemelte: Európa ilyen mértékű terhet nem lesz képes egyedül viselni, ha nem történik változás, az a térség destabilizációját vonja maga után.

Sürgette az ENSZ főtitkárát, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a terhek globális szinten történő megosztásáról, vagyis a kormányfő a már korábban is emlegetett (Szijjártó Péter külügyér által is) világkvóta rendszerének felállítását szorgalmazta. Különböző becslések vannak, megítélésünk szerint azonban korlátlan a folyamatban részt vevő emberek utánpótlása. Ez nem elmélet, hanem tény: a magyar határhoz Szíriából, Irakból, Pakisztánból, Afganisztánból és legújabban a szubszaharai térségből is érkeznek - jelentette ki a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor telve a menekültekkel szemben érzett empátiával, azt is kijelentette: abban kell támogatnunk őket, hogy visszakapják saját életüket, saját hazájukban. Ennek elérése érdekében békét kell teremtenünk és gazdasági fejlesztési tervet kell kidolgoznunk országaikban. Egyúttal felhívta a tanácskozás részvevőinek figyelmét arra, hogy keresztény országból érkezett, és hangsúlyozta, hogy a keresztény hozzáállás nem tűr meg semmilyen muzulmánellenes politikát.

De Orbán még ennél is messzebb ment, felhívta ugyanis a résztvevőket arra, hogy csatlakozzanak azokhoz az erőfeszítéseinkhez, amelyek célja a muzulmánellenes hangulat terjedésének megakadályozása.

Népszava 2015. szeptember 30.