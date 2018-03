Orosz kém-ügy: nem marad megtorlatlanul

Szergej Szkripal és lánya állapota kritikus, erőteljes fellépést ígér a brit külügyminiszter, ha bebizonyosodik, Oroszország áll a támadás mögött - írja a BBC.

Eszméletlenül találtak rá Szergej Szkripalra lányával együtt hétfőn, Sailsbury egy padján. Feltételezhetően megmérgezték őket, állapotuk kritikus. A hatóságok vizsgálják a mérgezést okozó ismeretlen anyagot, melytől három rendőr is rosszul lett - egyikük szintén kórházi ellátásra szorul. AZ ügyet jelenleg a Scotland Yard terror-elhárítási részlege vizsgálja.

Szkripal az orosz titkosszolgálat visszavonult ezredese. 2006-ban titkos 13 év börtönbüntetésre ítélték Európában működő ügynökök felfedéséért a brit MI6 nevű titkosszolgálatnak. 2010-ben, egy fogolycsere keretében került Nagy-Britanniába: az FBI 10 elfogott orosz kémet adott át Moszkvának, akik elengedtek cserébe négy főt, köztük Szkripalt.

Szergej Szkripal, a 2006-os bebörtönzésekor. Fotó: Yuri SENATOROV / Kommersant Photo / AFP

Családtagjai szerint Szkripal számított rá, hogy utána fognak menni. Az elmúlt két évben halt meg felesége, bátyja és fia is, gyanús körülmények között. Lánya rendszeresen látogatta Szkripalt, különösen az utóbbi években, most is ezért érkezett Sailsburybe, de ő maga Moszkvában lakik.

Boris Johnson brit külügyminiszter az Alexander Litvinyenko elleni, 2006-os merénylettel vont párhuzamot. Litvinyenko szintén disszidens orosz kém volt, akit Londonban mérgeztek polóniummal, ráadásul a vizsgálati eredmények szerint feltehetően Putyin jóváhagyásával.

Johnson kijelentette, ha bebizonyosodik az orosz állam szerepe a támadásban, az komoly következményekkel jár majd a két ország viszonyára nézve. Kilátásba helyezett Putyin-közeli személyek elleni szankciókat, a brit politikusok távolmaradását a 2018-as, Oroszországban megrendezésre kerülő futball-világbajnokságról, de egy, a NATO-országokkal közös nemzetközi fellépés lehetősége is szóba került. A külügyminiszter "rosszindulatú, bomlasztó erőnek" nevezte Oroszországot.

Moszkva következetesen tagadja, hogy bármi köze lenne az ügyhöz. Maria Zakharova külügyi szóvivő vadnak nevezte az ilyen feltételezéseket, Dimitrij Peszkov, Putyin szóvivője szerint semmit sem tudnak arról, mi történhetett. A nyomozáshoz még segítséget is ajánlottak orosz hatóságok.