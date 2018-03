Becses brigantik

„A Fidesz-KDNP pártszövetsége az egyetlen politikai erő Magyarországon, amely képes szembeszegülni azokkal a törekvésekkel, amelyek fel akarják számolni a nemzetállamokat az európai unió keretei között” – mondta Kövér László hétfő este Keszthelyen. Az európai választási eredményekre utalva azt mondta, „minden becsületes francia, olasz, német, osztrák és magyar ember csak olyan pártra adhatja a voksát, amelyik ebben a kérdésben nem ismer kompromisszumot”. Magyarországon szerinte kizárólag a Fidesz-KDNP felel meg ennek a kritériumnak.

Németh Szilárd minapi szíves furcsa közlése is kissé idekívánkozik. Tudniillik értelmezése szerint nekünk, magyaroknak nem csupán édes hazánk van, hanem immár „hazáink” is. Úgyis, mint Szlovákia, Csehország és Lengyelország. (Kétszer is meghallgattam, tényleg ezt mondta.) Nyilván Európában csak ezek a becsületes országok, hiszen elfideszesedtek vagy mi... (Egyebekben szegény rezsibirkózó szavai – mint általában is – értelmezhetetlenek.)

Ne szaporítsuk a szót! Szakiskolák számára lefordítva mindez egyfélét jelent: becsületes ember kizárólag a Fideszre szavazhat. És aki ezen a látszólag felsőbbrendű kirekesztésen most felháborodik, messze jár az igazságtól. A kormánypárt rozsdás emblémái adtak nekünk igazi reményt április 8-ra.

Képzeljük csak el: Mészáros Lőrinc és truppja, a Tiborcz-kiscsalád, Orbán, Rogán, Lázár, Tercsi, Fercsi, Kata, Klára és valahány név a kormánypárti számlakönyvben – egyik briganti sem szavazhat a Fideszre többé. Kénytelenek lesznek az ellenzék szavazóbázisát gyarapítani vagy lapítani, így sima lehet a kormányváltó kétharmad.

Köszönjük, Kövér László!

Veress Jenő