Charles Gati: az elnök és veje

Trump elnök mindenkinél mindent jobban tud, kellemetlenül okoskodó. Politikai ellenfeleit, sőt politikai szövetségeseit is gyakran – és nyíltan -- becsmérli. Nem kíméli saját kormánya tagjait sem, nem csoda, hogy vezető beosztottjai közül már sokan vagy lemondtak, vagy kirúgta őket. Kivételt csak saját magával, Vlagyimir Putyinnal, a kínai elnök Hszi Csin-pinggel és családjával tesz.

De ezen a héten már kevésbé biztos, hogy az elnök veje, Jared Kushner is a kivételezettek közé tartozik. Kushner ugyanis igen fontos állást tölt be a Fehér Házban: többek között Mexikó, Kanada, Kína és a Közel-Kelet tartozik a hatáskörébe. Ő az a szürke eminenciás, aki szinte bármikor bemehet apósa ovális irodájába – ahová a külügyminiszternek és a nemzetbiztonsági főtanácsadónak be kell jelentkeznie.

Az elmúlt héten azonban Kushnert alaposan lefokozták. Több mint egy éve ugyanis csak ideiglenes engedéllyel jutott hozzá az ország legtitkosabb („top secret”) titkaihoz. A Fehér Ház kabinetfőnöke úgy döntött, hogy mostantól kezdve csak a kevésbé titkos titkokat („secret”) osztják meg vele. Nem lehet tudni, hogy a kabinetfőnök ezt előzőleg megbeszélte-e az elnökkel, de a szakértők többsége szerint az elnök erre alighanem legalábbis rábólintott. Tehát lényegében megfosztotta vejét az állásától. Hacsak az erre hivatott intézmény a következő hetekben nem tisztázza Kushnert, azaz nem adja ki a munkájához nélkülözhetetlen „top secret” igazolást, akkor akár vissza is költözhet New Yorkba a családjával együtt. Üzlete úgyis odaköti. Feltehetően vele együtt költözködik akkor az elnök kedvenc lánya, Ivanka is.

Kushnernek szerepe volt abban, hogy Trump kampányfőnöke az a Paul Manafort lett, akire most szinte bizonyosan sokéves börtönbüntetés vár. Kushner befolyásolta apósát, hogy a Moszkvával együttműködő és ezért hamarosan elbocsájtott – és bűnösségét azóta elismerő - Michael Flynnt nevezze ki nemzetbiztonsági tanácsadónak. Vizsgálat tárgya Kushner kapcsolata a Deutsche Bankkal is, amely többszáz millió dolláros kölcsönökkel támogatta a Kushner és a Trump család befektetéseit. Kushner már a Fehér Házban dolgozott, amikor a Kínához kapcsolódó Anbang biztosítóval tárgyalt egy több milliárd (!) dolláros közös vállalkozásról.

Az elnök egyelőre nem nyilatkozott az ügyről. Igaz, Putyin múltheti beszédére sem reagált, amelyben az orosz elnök új nukleáris fegyverekkel ijesztgette Amerikát, sőt pont Floridát, ahol Trump a szabadidejét tölti. Arra sem szólt semmit, hogy Kína vezetői a korábbinál jóval nyíltabban kanyarodtak vissza Mao totális diktatúrájához. Tehát Trump nem tweetelt Kushnerről, Putyinról, Hszi Csin-pingről. Arról viszont igen, hogy Alec Baldwin, a színész, aki a televízióban gyakran utánozza őt, milyen csúfosan nyilatkozott róla.

Kérdés, hogy Trump cserben hagyja-e Kushnert, aki amellett, hogy a veje, egy korrupt és börtönviselt ember fia, szeretett Ivankája férje és unokája apja is. Hogy ezek milyen nehéz döntések, arra persze nem csak az óceánnak ezen az oldalán vetül fény mostanában.

Charles Gati