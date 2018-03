Czeglédy leltár

Súlyos a tétje a Czeglédy-ügynek: az ügyészség vagy rövid időn belül alátámasztja végre valami hiteles bizonyítékkal a fiatal baloldali politikus bűnösségéről szóló vádjait, vagy az válik lassan jogi tényállássá, hogy az adófizetők pénzéből működő ügyészség, adóhatóság köztörvényes vádakkal vont ki a forgalomból egy fideszes elitre veszélyes, ütőképes ellenzéki politikust.

Nézzük a tényeket! Az adóhatóság tavaly június közepén ütött rajta Czeglédy Csaba iskolaszövetkezeteket üzemeltető cégén, és letartóztatta a politikust. A szegedi ügyészség szerint Czeglédy vállalkozása, a Human Operator körül mintegy 6,3 milliárd forintnyi adót nem fizettek be. Az adónyomozók lefoglalták a cég minden iratát, adathordozóját, befagyasztották a számláit. A cég így néhány tucat diáknak nem tudta kifizetni a bérét.

Tény, hogy Czeglédyt múltja nem makulátlan: több mint egy évtizede, az akkor pályakezdő fiatal politikus elnökölte iskolaszövetkezet befogadott néhány számlát, amelyet a bíróság később fiktívnek minősített, és ezért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Czeglédyt. Azonban a politikus akkor is elismerte, hogy figyelmetlen volt, az adókülönbözetet pedig megtérítette. Azóta pedig eltelt 14 év.

Azokban a hónapokban, amikor a nyáron előzetes letartóztatásba helyezett Czeglédy nem tudott érdemben védekezni a mostani vádakkal szemben, a Fidesz propaganda teljes fordulatszámra kapcsolt. A közmédia és a pártsajtó hónapokon át ontotta az őt már a címében is szimplán bűnözőnek tituláló híreket, cikkeket, „több mint ezer” diák tudatos megkárosításával vádolták. Végül a fideszes többség parlamenti határozatban is bűnözőnek bélyegezte meg a politikust.

Mindezt úgy, hogy közben kiderült: nyolc és fél hónap alatt nemhogy vádemelésig nem jutott el a hatóság, de még egy igazságügyi adószakértői vélemény sem született meg. Ami nem is csoda, mivel a Human Operatornál nyáron lefoglalt iratokat tartalmazó zsákokat is csak ősszel nyitották ki a ráérős nyomozók, Czeglédyt pedig mindössze hónapokkal a letartóztatása után, ősszel hallgatták ki első ízben. A Czeglédyt a sajtóban „közel ezer” diák megkárosításával vádoló, magát a diákok szószólójának feltüntető Fiák Istvánról is kiderült, hogy finoman szólva nem pártatlan az ügyben: nemcsak Czeglédy cégének a konkurenseihez kötődik, hanem az iskolaszövetkezeti ügyben aktív Kósa Lajos miniszter afféle házi ügyvédje. A pártmédia időközben egy tucat sajtópert is elveszített, amiért kritikátlanul átvették a Fidesz-közeli ügyvédtől a károsult diákok nagy számáról szóló tódításokat.

A rövid időre szabadlábra került politikus újabb letartóztatása pedig meglehetősen kétes megvilágításba helyezi a hatóságok szerepét. A kormánysajtó már korábban is hemzsegett a láthatóan egyenesen a nyomozó hatóságoktól érkezett, manipulatívan közzétett anyagoktól. Gulyás Gergely után szabadon: ha az ügyészség bele akar szólni a politikába, akkor alapíthatna pártot, és indulhatna a választásokon. Ennél talán már az is jobb lenne.

Batka Zoltán