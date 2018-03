Volt már itt plakátháború Brüsszel, Soros és Soros barátai ellen is. Most épp az ENSZ van soron. Javasolom a Fidesznek és a kormánynak, hogy költségkímélési célzattal rakjon ki plakátot "mindenki ellenség" felirattal. Vagy egy másik plakátterv is elképzelhető imígyen: "Aktuális ellenség : ...", és a három pont helyére mindig a kipécézett nevét lehet felragasztani.

Baitz Gábor