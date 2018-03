Szélhámosok

Napokig lehetne sorolni a szélhámosságoknak tűnő eseteket, melyeket a távolabbi vagy a közelmúltban voltunk, vagyunk kénytelenek tapasztalni. Ilyen volt a Fidesz-közeli cégek eltüntetésére szolgáló Kaya Ibrahim ügy, a külhoni magyarok szavazási lehetőségének eltérő szabályozása, de az egész választási törvény, a rezsicsökkentés és a takarékszövetkezeti szektor átalakítása is az. Ez utóbbi idején az erős, jól prosperáló szövetkezeteket fenyegetéssel csatolták olyan szövetkezetekhez, amelyekben Orbánékhoz hű vezetők voltak, s ma már sorra szüntetik meg rossz hatékonyságra hivatkozva a kisebb települések fiókjait, amivel a falusi, idősebb embereket hozzák hátrányos helyzetbe. Kiemelkedő szélhámosság Mészáros Lőrinc gyors meggazdagodása is, strómanként. Volt már (Orbánék szerint) egy bankár kormányunk, ami igazán nem bűn. Volt egy hazug kormányunk, igaz, ezt maga a volt kormányfő vallotta be. A mostanit javaslom örök időkre szélhámos kormánynak minősíteni.

Németh András