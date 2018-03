Felfegyverzik az amerikai tanárokat

Órákig tartó szenvedélyes vita után a floridai szenátus elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint egyes iskolai tanárok és a személyzet bizonyos tagjai fegyvert viselhetnek az osztályokban.

Hiába tüntetnek az amerikai diákok, a szenátorok magukévá tették Donald Trump elnök sokat bírált ötletét arról, hogy fegyverezzék fel a tanárokat. Ezentúl háromnapos várakozási idővel kell számolniuk a fegyvervásárlóknak és az eddig 18 évvel szemben legalább 21 évesnek kell lenniük.

Mindez azután történt, hogy az Egyesült Államok déli részén fekvő államban egy iskolai vérengzéseben 17 embert lőtt agyon egy fegyveres fiatal.

A szenátus javításokat, korlátozásokat vezetett be abba a törvényjavaslatba, amely azt szabályozza, kik vehetnek részt az önkéntes fegyverviselési képzésben. A tanárok közül azok, akik csak osztálytermekben tanítanak, nem kaphatnának fegyvert, olyanok azonban igen, akik más tevékenységet is végeznek, például edzősködnek is, azok igen. Más iskolai alkalmazottak is részt vehetnének a felkészítő programban. További kivételek vonatkoznának azokra, akik fegyveres testületek vagy a hadsereg tagjai voltak, illetve jelenleg is azok.

A törvényjavaslattal egyúttal 400 millió dollárt különítenének el a helyi iskolák számára, amely összeg teljes egészét a diákok mentális egészségügyi problémáinak kezelésére fordítanák.

A törvényt arról az Aaron Feis futballedzőről neveznék el, aki meghalt, miután saját testével védte a gyerekeket a golyóktól.

A törvény most a képviselőház elé kerül, ahol már vár egy hasonló javaslat elfogadásra.

Az áldozatok szülei arra kérték a törvényhozókat, olyan intézkedéseket hozzanak, amely szerintük növeli az iskolák biztonságát. Ryan Petty, aki tizennégy éves lányát vesztette el a gyilkosságsorozatban, arra kérte a képviselőket, támogassák Rick Scott floridai kormányzó javaslatait, azaz legyenek fegyveres őrök az iskolákban, ne kaphassanak fegyvert mentálisan sérült személyek, és fejlesszék a mentális kihívásokkal küszködő tinédzserekkel foglalkozó egészségi programokat. A kormányzó egyébként ellene van a tanárok felfegyverzésének.

A demokraták szintén nem szimpatizálnak a javaslattal, amely eredeti formájához képest felhígult. Lauren Book demokrata szenátor szerint az intézkedések nem elegendőek, mint mondta: ő betiltotta volna a sorozatlövő fegyvereket. Ugyanakkor a republikánusok közül többen a fegyvervásárlási szigorításokkal nem értenek egyet.

Cinikus Végtelenül cinikus és felületes megnyilatkozásnak tartja Gyurkó Szilvia Donald Trump felvetését, ami évtizedekkel repít vissza az időben az iskolai agresszió kezelését illetően - nyilatkozta korábban lapunknak, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója. Szerinte eddig sem az volt a probléma, hogy túl kevés lett volna a fegyver az amerikai iskolákban, éppen ellenkezőleg: azok a fiatalok is játszi könnyedséggel fegyverhez juthatnak, akik még alkoholt sem fogyaszthatnak.

Varga Péter