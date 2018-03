Sebastian Vettel volt a leggyorsabb a teszten

Barcelonában folytatódtak a Forma-1-es tesztek. A múlt heti hidegebb idő után, most már majdnem tavaszi körülmények várták a Circuit de Catalunyán a csapatokat, amelyeknek péntekig lesz lehetőségük az utolsó simítások elvégzésére az idei autókon.

A Ferrari négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel nem csupán a leggyorsabb volt, a legtöbb kört is gyűjtötte, így az olasz istálló bizakodóan várhatja a március 25-ei melbourne-i idénykezdetet. A Mercedes mindkét pilótájának lehetőséget adott, Valtteri Bottas délelőtt ült a volán mögé. A finn versenyző két tizeddel maradt el Vetteltől, míg a délután tesztelő Lewis Hamilton negyedikként zárta a napot. A négyszeres világbajnok brit pilóta a közepes gumikon gyűjtött adatokat, így a képzeletbeli dobogó harmadik helyét a Red Bull holland tehetsége, Max Verstappen csípte el. A Torro Rosso tempója is ígéretesnek mutatkozott, ugyanakkor délután a Honda motorproblémájáról pletykáltak a boxutcában, így Pierre Gasly idő előtt befejezte a körözgetést.

Az edzést többször is meg kellett szakítani, ugyanis csak Stoffel Vandoorne alatt háromszor is megállt a McLaren. Délelőtt letiltott az autó elektronikai rendszere, délután négy körül már az autómentőnek kellett összeszednie a belga kocsiját. Később Verstappen alatt is megállt az autó, míg Sergio Perez délelőtt sodródott a kavicságyba.

A csapatok reggel 9-től újból kigurulhatnak az aszfaltra, s egészen péntekig gyűjthetik az információkat Barcelonában.