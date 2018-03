Michelisz: készen állok az újdonságokra

Michelisz Norbert, a túraautó-világbajnokság tavalyi ezüstérmese szerint a szurkolók számára is vonzó lesz az idén debütáló új sorozat, a túraautó-világkupa (WTCR).

A vb-n még Hondával versenyző magyar pilóta az áprilisban startoló idényt már a Hyundai színeiben kezdi, egy i30 N TCR típusú versenyautót vezet majd a BRC Racing Team színeiben. A versenyző nemcsak autóversenyzője, hanem nagykövete is lesz a márkának.

- A világbajnokság decemberben véget ért, a WTCR rajtjáig azonban még hátravan egy hónap. Hiányzik már a versenyzés?

- Emlékszem az első januári tesztelést megelőző időszakra, már akkor is nagyon vártam, hogy visszaülhessek a versenyautóba. Látva azokat az eredményeket, melyeket a Hyundai 2017 végén produkált, magasak voltak az elvárásaim, ám a technikának még ezeket is sikerült felülmúlnia. Pozitívan csalódtam a Hyundai-ban. Tettre késznek érzem magam, régen voltam ennyire motivált.

- A WTCR kapcsán rengeteg az újdonság, a pilóták életében ezek miatt mennyire van jelen a bizonytalanság?

- Versenyzőként én mindig azoknak a táborát erősítettem, akik szeretnek egy kicsit kémkedni mások háza táján, ez most is így van, ám bármennyire jó is a viszony a pilóták között, amikor érdekek ütköznek, mert rivális gyártók színeiben indulunk, nagyon kevés használható információt lehet megtudni. Az izgatottságom egy része abból is fakad, hogy jelenleg még nagyon nehéz volna megsaccolni az erőviszonyokat, nem könnyű meghatározni például azt, hogy a büntetősúlyok miként alakulnak az idénynyitón, noha sok múlik eredményesség szempontjából azon, hogy ez a politikai faktor miként fog alakulni. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy természetesen a többiek is folyamatosan fejlesztenek és tesztelnek, azaz könnyen előfordulhat, hogy a tavalyi erőviszonyok módosulnak majd.

- Mit gondol, ebben az - egyelőre virtuális - erősorrendben hol helyezkedik el a Hyundai?

- Amikor még csak kívülről láttam az autót tavaly, akkor azt gondoltam, hogy ez a legjobb technika a mezőnyben - miután kipróbáltam sem változott a véleményem. Úgy érzem, ha a jelenlegi információk birtokában hozhatnék újra döntést a jövőmmel kapcsolatban, akkor is a Hyundai-t választanám.

- Amint a vb mezőnyével, úgy a WTCR tagjaként is versenyezhet a Hungaroringen. Ön szerint a hazai drukkerek részéről az új versenysorozat iránt is meglesz az érdeklődés?

- Szerintem igen, hiszen a legtöbb közönségkedvenc versenyző a vb-ből ebben a sorozatban is részt fog venni, ráadásul szerintem lesz más magyar csapat, magyar versenyzőkkel a rajtrácson a hungaroringi versenyen (a 26-os mezőnyhöz minden helyszínen csatlakozhatnak ketten, szabadkártyásként - a szerk.). Több márka, többszörös világbajnokok, nemzetközi túraautó-sorozat győztesek indulnak majd a WTCR-ben is, szerintem ez a szurkolóknak is tetszeni fog. Én személy szerint arra számítok, hogy az érdeklődés talán egy picivel még nagyobb is lesz, mint a korábbiakban.

- Az ön életében most duplán jelen van a várakozás, hiszen a felesége várandós. Még az sem kizárható, hogy a magyar versenypályán fog körözni, amikor megszületik a második gyermeke.

- Kicsit rutinosabb vagyok már, mint tavaly, amikor nagyjából hasonló volt a helyzet, mint most: Johanna április közepére volt kiírva Mirával, ám a kislányom végül március végén érkezett meg. Nagyjából egy év lesz a korkülönbség a két gyermekem között, így elképzelhető, hogy éppen egy versenyhétvége kellős közepén leszek, de próbálom menedzselni ezt a helyzetet. A családból sokan segítenek és kérdezik, hogy mit tudnak hozzátenni ahhoz, hogy egy kicsit könnyebb legyen ez az időszak, bár hozzátenném, hogy én nagyon élveztem az utóbbi évet. Nem mondom, hogy mindig könnyű volt, de ezt a szituációt csak az értheti meg, aki már édesapaként átélt hasonlót. Borzasztóan várom az új kihívásokat az életemben. Kicsit azért remélem, hogy nem éppen a hungaroringi hétvégén születik meg a kislányom, mert szeretnék ott lenni a megszületésekor.

Hatos Szabolcs