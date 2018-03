Visszavonultatják Astori mezszámát

A hétfői hírekkel ellentétben mégsem hosszabbítja meg szimbolikusan elhunyt csapatkapitánya, Davide Astori szerződését a Fiorentina labdarúgóklub. "Davide szerződésének utólagos megújítása hamis hír" - közölte kedden Giovanni Malago, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke. Hozzátette, a firenzei klub tenni fog valamit a játékos családjáért, de mindez diszkréten, a háttérben történik majd, és ezt a döntést tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor a Fiorentina és a Cagliari is úgy döntött, a jövőben a két klub egyetlen labdarúgója sem viselheti Astori 13-as mezszámát. A 31 évet élt, 14-szeres olasz válogatott középhátvéd profiként hat szezont töltött el a Cagliariban, míg 2015 óta a Fiorentinát erősítette, s mindkét csapatban a 13-as számot viselte.

A játékos hatósági boncolására tegnap került sor, ma ravatalozzák fel az Olasz Labdarúgó-szövetség firenzei edzőközpontjában, a temetése pedig csütörtökön lesz a Szent Kereszt templomban.

Szintén az olasz bajnokságot érintő hír, hogy bevezetik az ünnepi menetrendet, ezért karácsony másnapján is rendeznek majd mérkőzéseket, mint az angol ligában. Malago bejelentése szerint komoly változásokat eszközölnek a következő idénytől, ami augusztus 19-én kezdődik és május 26-ig tart. Újdonság, hogy az átigazolási időszak nyáron és télen is az első forduló előtt lezárul, augusztus 18-án, illetve január 18-én éjfélkor. Két szünet lesz a bajnoki szezonban, szeptemberben és áprilisban, és az is változást jelent, hogy a decemberi ünnepi időszakban, 22-én, 26-án és 30-án is rendeznek meccseket. Emellett az Olasz Kupában a legjobb csapatok jövőre nem élvezik a hazai pálya előnyét, a mérkőzések helyszínéről is sorsolás dönt.

Döntöttek továbbá a vasárnap elmaradt mérkőzések időpontjairól is. A Benevento-Hellas Verona, a Chievo-Sassuolo, a Genoa-Cagliari, a Torino-Crotone és az Udinese-Fiorentina meccseket április 3-án és 4-én rendezik, az Atalanta-Sampdoria meccset pedig április 11-én.

Az AC Milan-Internazionale rangadónak a vörös-feketék Európa-liga-kötelezettsége miatt egyelőre nem találtak új időpontot. A tervek szerint az Olasz Kupa döntőjét – amelyben az AC Milan ellenfele a Juventus lesz – május 9-ről elhalasztják, a milánói bajnoki derbit ezen a napon, a kupafinálét pedig május 20-án rendeznék.