Mesékből szőtt szabad élményénekek

JaMese: az angol-magyar mozaikszó egy zenekar neve. Utal a szabadságra, a kreativitásra, a történetmesélés fontosságára, s egyúttal az énekesnő, Molnár Emese nevére. Második lemezük (Bennem a világ címmel) a napokban jelenik meg – saját zenékkel, s többek között Szabó T. Anna és Lackfi János költeményeivel.

Molnár Emese Hódmezővásárhelyen nőtt fel, ahol pedagógus szülei mezőgazdasági munkákkal egészítették ki a jövedelmüket. „Hárman vagyunk lánytestvérek, és sokat kellett segítenünk a földeken, a kertben. A hosszú, unalmas délutánokon, estéken édesanyám egymás után mesélte a történeteket: ritka indiai mesegyűjtemény éppúgy előkerült, mint magyar népmesék vagy Fellini-filmek története. Ezek az alkalmak nemcsak az összetartozás örök élményét jelentették, de mindmáig inspirációt adnak a dalaimhoz is. Egy-egy dal, történet önálló, organikus egységgé válik, ami egyszerre értékálló és modern, s amiben létrejön a zene és a szöveg szimbiózisa.”

Ez a szándék hívta életre négy éve a JaMese zenekart, ahol a dallam és a szöveg egyformán fontos, a saját dalok pedig sok-sok elem szintéziseként születnek meg. A kvartettben – ahol Emese mellett Udvarhelyi Gábor gitározik, Éder Ferenc „Lá” basszusgitározik és Badics Márk dobol – nagyon fontos a belső szabadság, a koncerteken teret hagynak a rögtönzésnek, de a szó hagyományos értelmében nem nevezhető dzsessznek. Molnár Emese népzenei kötődése is érezhető, de az etno vagy world music sem lenne találó meghatározás. Fontosak a szövegek, de szó sincs megzenésített versekről. „Néhány hónapja játszottunk Oroszországban egy dzesszfesztiválon, s bár a hallgatóság egy szót sem értett a dalainkból, a hangulatuk, az érzelemviláguk annyira megragadta őket, hogy számunkra is váratlan, hangos sikert arattunk.”

A 2014-ben megjelent első JaMese lemezen (Csak a napba) három réteg ismerhető fel: az énekes improvizációból született, kitalált nyelvű halandzsa-dalok (pl. Tanganyika), az új kontextusba helyezett népdal-motívumok (Sűrű csillag – ezt azóta is gyakran játsszák), valamint a szövegében és dallamában is teljesen saját kompozíciók. Emellett Szabó T. Anna Pordal című versére is született dallam. A halandzsának van folytatása: „Egyed Emese kolozsvári költőnő versét looper segítségével, halandzsa-szavak beiktatásával alakítottam át, s ezzel nyertem meg 2016-ban a Magyar Napló által meghirdetett Hanghordozók és Énekmondók elnevezésű versenyt.” Ez a stílus azért áll közel Molnár Emeséhez, mert szereti az énekhangot hangszerként, különleges effektek megszólaltatójaként is használni. Szabó T. Annától most a Zenészdal című költeményt választották, amely új címet kapott (Szabad bennem a levegő), s amelynek előadásában a Színész Bob néven ismert slammer, Horváth Kristóf is közreműködik. A lemez címadó dalát (Bennem a világ) Emese Lackfi Jánossal írta, s örömmel mondja, hogy „közös, kreatív munka” alakult ki köztük az alkotói folyamatban. Az egyik érdekessége a lemeznek a Pünkösdi boy című dal, ami Nat King Cole örökzöldje (Nature Boy) és egy régi moldvai dallam kombinációjából született. Emese saját szövegei és zenéi – amelyek belső világának mély megéléseiből merítkeznek – időnként melankolikusak, de összességében dinamikusabbak, lendületesebbek, mint az első lemezen. „Úgy érzem, hogy ez az anyag meg fogja mozgatni az közönségünket, mind lelkileg, mind testileg.” – mondja.

A budapesti lemezbemutató és a további klubkoncertek mellett Molnár Emese folyamatosan törekszik a közönséggel való interaktív kapcsolattartásra. A Dixit játék kártyáira improvizált dallamok (JaMese Dixit Impro) és a rajongók fotóiból készült „kreatív lyrics” videó után most havi rendszerességgel tart Élményének workshopot egy műterem-lakásban. Az a célja, hogy a résztvevők félelmeit, gátlásait oldva visszaadja a spontán éneklés felszabadító érzését.

Névjegy Molnár Emese Szegeden irodalom szakos bölcsész és énektanári diplomát szerzett, majd a Kőbányai Zenei Stúdióban képezte hangját. Öt évig a Tom-Tom stúdióban és lemezkiadóban dolgozott promóciós területen, ami hasznos szakmai tapasztalat volt számára. Hosszú ideje tanít, workshopokat tart. Két állandó zenekara a Why Not és a JaMese. 2014-ben született meg a kisfia.

Infó:

Március 8., 21 óra, Opus Jazz Club

Bennem a világ – JaMese lemezbemutató koncert

Retkes Attila