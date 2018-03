Karácsony Gergely hivatala elé hívta a sajtót "migránsozni" Hollik István

Az imént megjelent itt a zuglói Polgármesteri Hivatal épülete előtt Hollik István, KDNP-s honatya egy rakás tévékamerával együtt, hogy folytassa a kormányoldal otromba hazudozását arról, hogy mi (a zuglói önkormányzat ) a lakásokat "migránsoknak" akarjuk adni. Amellett, hogy elképesztő gonoszságnak tartom a szerencsétlen sorsú menekült emberek elleni folyamatos uszítást, kénytelen voltam egy tárgyalásomat megszakítva a kamerák előtt cáfolni ezt az idióta hangulatkeltést. Zuglóban nincsenek laktanyák, ahova bárkit be tudnánk költöztetni, az önkormányzati lakásokra pedig azért van reménytelenül hosszú várólista, mert a Fidesz 8 éve nem képes kezelni az országos lakhatási válságot, nem segít a lakásukat elveszítő devizahiteleseken, nem épít szociális bérlakásokat. 2015-ben még a lakhatási támogatást is megszüntették, amit mi Zuglóban azóta saját forrásból adunk, hogy megelőzzük a lakhatás elvesztését. A Fidesz-KDNP csak aljas rágalmazásban,a választók lenézésében jár elöl, de ezt április 8-án meg is fogják bánni - írja a közösségi portálon Szabó Rebeka, Zugló alpolgármestere.

MTI hír:

A zuglói önkormányzat nem telepít önkormányzati lakásokba migránsokat, és nem tart migránsok befogadására felkészítő programsorozatot - közölte az önkormányzat kedd délután az MTI-vel. Az önkormányzat arra reagált, hogy Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő a zuglói önkormányzat előtt tartott keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt: Karácsony Gergely nemcsak laktanyákba, hanem önkormányzati lakásokba is migránsokat telepítene be. A kormánypárti politikus szerint Karácsony Gergely XIV. kerületi polgármesterként olyan előterjesztéssel próbálkozott a képviselő-testület előtt, amivel a migránsok lakáshoz jutását segítették volna a kerületben. Hollik István a kormánypártok véleményét tolmácsolva kitért arra is, hogy a zuglói önkormányzat a Menedék Egyesülettel közösen több hónapos, a migránsok befogadására felkészítő programsorozatot folytat.

A zuglói önkormányzat közleményében kiemelte: 2010 és 2014 között - "tehát Papcsák Ferenc polgármestersége, a fideszes többségű testület idején" - volt egy olyan passzus a lakásrendeletben, amely megengedte, hogy bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személy is béreljen önkormányzati lakást. Ilyen kitétel a jelenleg érvényes lakásrendeletben nincs. Valótlan állításnak nevezték azt is, hogy Zuglóban "laktanyába telepítenek migránsokat", hiszen Zuglóban nincs is laktanya.

Azzal kapcsolatban, hogy a KDNP-s politikus szerint a zuglói önkormányzat migránsok befogadására felkészítő programsorozatot folytat, azt írták: a Menedék Egyesület tart menekültek integrációját segítő kurzust a kormány, a Belügyminisztérium (BM) támogatásával a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központban. Az egyesület 2016-ban nyert erre pénzt a BM-től és az uniótól olyan szervezetekkel együtt, mint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola - közölte a zuglói önkormányzat.