Korea-közi csúcstalálkozó lesz

Csúcstalálkozót tart Szöul és Phenjan Észak- és Dél-Korea határán áprilisban - jelentette be a szöuli elnöki hivatal, miután visszatért Észak-Koreából Mun Dzse In dél-koreai elnök küldöttsége. Több mint egy évtizede nem volt már legfelsőbb szintű tanácskozás Dél-Korea és Észak-Korea között. Csung Ej Jong, a dél-koreai küldöttség vezetője úgy nyilatkozott, hogy Észak-Korea nem tartja szükségesnek nukleáris fegyverzete megtartását, ha nem érzi magát katonailag fenyegetve, és a rezsim biztonsága garantált. Csung szerint Phenjan Washingtonnal is hajlandó tárgyalni a nukleáris leszerelésről és a kapcsolatok normalizálásáról.