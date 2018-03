Színjáték a nyugdíjasok szavazatáért

Társadalmi egyeztetésnek álcázva reklámozza magát, és fizeti le a nyugdíjasokat a kormány a választások előtt.

Ahogyan arról még a múlt héten beszámoltunk, váratlanul összehívták a kormány nyugdíjas tanácsadó testületét, az Idősek Tanácsát, hogy bejelentsenek egy újabb tízezer forintos Erzsébet-utalvány csomagot. Csak abban tévedtek informátoraink, hogy ezt nem a testület elnöki tisztét is betöltő Orbán Viktor tette meg, hanem még egyet csavarva a döntésen, a lépést úgy próbálják beállítani, mintha a Tanács tagjai kezdeményezték volna a pénzosztást.

Az Idősek Tanácsa tegnap délelőtti ülése után Novák Katalin családügyi államtitkár, a testület alelnöke bejelentette, azt javasolják a kormánynak, hogy még a választások előtt kapjanak ismét tízezer forintos Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok. Természetesen szóba sem hozta a közelgő választást, mindössze a közelgő ünnepre hivatkozott, hogy miért épp most jár az újabb utalvány az időseknek. A Fidesz vezette kabinet ezzel három legyet akar ütni egy csapásra: úgy tehet, mintha a sajátján kívül hallgatna bárki véleményére, megpróbálhatja lefizetni a nyugdíjas szavazókat, és az ingyen pénzre hivatkozva zengheti az ország – amúgy kétes értékű – gazdasági sikereiről szóló propagandát.

Kormányfüggetlen idősügyi szervezetek ugyanakkor arra figyelmeztetnek: aljas színjáték folyik az Erzsébet-utalványokkal. A Népszavának nyilatkozó Földényi György azt mondta, nem valódi gondoskodás az, hogy a kormány „négyévente, választás előtt különböző kisebb összegekkel elkezd dobálózni és ezzel megvásárolja a nyugdíjasok szavazatát”. A Nyugdíjasok Országos Közösségének elnöke azt tartaná valódi megoldásnak, ha egyetlen nyugdíjas sem élne a létminimum alatt.

Némethné Jankovics Györgyi szerint az idősek már nagyon nehezen viselik, hogy kampányszereplővé válnak, egyszerűen szórakoznak velük, és eszköznek tekintik őket. A Nyugdíjasok Országos Szövetségének vezetője színjátéknak tartja, amit az Idősek Tanácsa felvállal ebben a kérdésben és azt kéri, adjanak a nagy nyugdíjas érdekvédő szervezeteknek egy órát arra, hogy elsorolják, valójában mit kérnének az idősek a kormánytól. Egyben arra is figyelmeztetett - épp Hódmezővásárhely példája alapján, hogy az osztogatás ellenkező formában is elsülhet, taszítja az időseket.

Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek klubhálózat országos vezetője szerint a nyugdíjasok már meg sem lepődtek az osztogatáson, ismerve a Fidesz-kormány logikáját, majdnem biztosak voltak a választási ajándékban. Ugyanakkor az Orbán-kabinet törvénysértésére is felhívta a figyelmet, mert a tavaly novemberben saját sikerként bejelentett nyugdíjprémium előtt már 2014-ben is kötelességük lett volna ezt az egyszeri juttatást kifizetni az időseknek, hiszen akkor is teljesültek a prémium feltételei. Tehát amikor Erzsébet-utalványt ad a kormány, akkor a magunk részéről úgy vesszük, most adja meg, amit már jóval korábban ki kellett volna fizetnie - tette hozzá.