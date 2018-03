A kezdő képviselő befejezi

Búcsúzik a képviselőségtől Sallai R. Benedek: az LMP agrárpolitikusa már tavaly bejelentette visszavonulási szándékát, tegnap pedig azt a kötetet is bemutatta, amelyben összefoglalja honatyai működésének tapasztalatait. Az Egy kezdő képviselő naplója – közéleti rémtörténetek című könyv a politikusnak a parlamenti ciklus történéseit kommentáló szerkesztett Facebook-bejegyzéseire épül.

A kötetet és a szerzőt a korábbi frakcióvezető, Schiffer András méltatta – szerinte Sallai egyrészt már a szűzbeszédekor is képes volt rutinos, kizökkenthetetlen szónokként viselkedni, másrészt viszont a politikusként töltött évek alatt is végig civil maradt, nem szédítette meg sem a nyilvánosság, sem az ellenzékiként meglehetősen korlátozott mértékű, de végső soron azért csak-csak megtapasztalt hatalom. Magából a könyvből ugyanez a kettősség érződik: a kötet egy saját morális dilemmáival folyamatosan birkózó ember naplója, akinek a távozása ugyanúgy lelkiismereti döntés, mint ahogy a képviselővé válása is az volt.

Hargitai Miklós