Készítse fel a tavaszra szervezetét!

Ha az influenzát meg is úsztuk, a hosszú tél, a napfény hiánya valószínűleg szinte mindenkit megviselt. Ha az immunrendszerünk le van gyengülve, nem várhatjuk el magunktól, hogy azonnal erőnk teljében legyünk.

Kimerítő tél van mögöttünk, elegünk van a szürkeségből, de lehet, hogy amikor végre megérkezik a tavasz, alig bírunk reggelente felébredni, elalszunk munka közben, és hiába isszuk literszámra a kávét, nem bírunk felpörögni. Mint megírtuk, a hirtelen melegedés a télben megfáradt szervezetünknek komoly megterhelést jelenthet.

Így hat ránk a fény

A szervezet hormonháztartása ugyanis alkalmazkodik az évszakokhoz. Télen tartalékolja az energiákat; több alvásra vágyunk, lelassulunk. Nyáron aktívabbak vagyunk, tovább tudunk fent lenni, és a hideg sem fáraszt ki minket. Az átmenet viszont annál inkább. A szürkeségben szerotoninszintünk csökken, amely hozzájárulhat a depresszív hangulathoz. Ahogy azonban a nappalok hosszabbodnak, egyre több napfényhez jutunk, ennek a hatására az alvást szabályozó melatonin hormon szintje csökken a szervezetünkben. A változások zavart okozhatnak ébrenlét-alvás bioritmusunkban. „Testünk biológiai órája átáll a nyári időszakra, és mint minden változás, ez is jár némi áldozattal. Természetes, hogy álmosak, kedvetlenebbek vagyunk ekkor, és ezt fokozhatja, hogy a téli hónapokban kimerítettük a szervezet vitaminkészletét. Dr. Tóth-Domán Judit, a Budai Egészségközpont orvosa azt ajánlja, pihenjünk, mozogjunk sokat, és várjuk ki türelmesen az átállás időszakát. Ha azonban nem tudunk kimászni belőle, keressük fel háziorvosunkat, mert az elhúzódó krónikus fáradékonyság mögött szervi megbetegedés is állhat.

Hangolódjunk a tavaszra!

Napközben tartózkodjunk minél többet a szabadban. Aludjunk eleget, de túlzásba ne vigyük, mert a túlalvástól még fáradtabbak leszünk. Törekedjünk a rendszerességre: minden nap ugyanabban az időpontban keljünk fel és feküdjünk le. Ha álmosak vagyunk napközben, sétáljunk egyet, mozgassuk át magunkat pár nyújtózkodós tornagyakorlattal. Szellőztessünk gyakran A friss oxigén felpezsdíti agyunkat, segíti koncentrációképességet is. A napfénytől és a kellemes hőmérséklettől jobb kedvre derülünk, a hosszabb nappalok miatt pedig boldogabbnak is érezzük magunkat. Többet és szívesebben mozgunk a friss levegőn, ez pedig egészségünkre is jó hatással van, megnő az alkotási vágyunk megnő, kreatívabbak, találékonyabbak vagyunk.

Illusztráció: pexels.com

Étkezés

Tény, hogy a testalkatunk körülbelül nyolcvan százalékban azon múlik, mit eszünk, de az étkezésnek ennél sokkal fontosabb szerepe is van. Nagyon fontos ugyanis a tápanyagok minősége és aránya. A finomított szénhidrátokat tartalmazó péksütemények, a fagyasztott és tartósított ételek éppen azokat a vitaminokat és ásványi anyagokat nem tartalmazzák, amelyekre nagy szükség lenne a télvégi időszakban. A tavasz kezdetéhez közeledve célszerű tehát a mikrotápanyagokban gazdag ételeket előnyben részesíteni. Együnk sok gyümölcsöt. A nehéz fogásokat viszont kerüljük, mert a megemésztésük ugyanis sok energiát vesz igénybe. Az étrend-kiegészítők, illetve az úgynevezett superfoodok is, mint például a goji bogyó, az algakészítmények, vagy például a cékla, a fokhagyma, a brokkoli és a citrom is segítenek az immunrendszer felturbózásában - olvasható az UniPatika honlapján.

Jó tudni! A hőkezelés legtöbb vitamint kipusztítja a zöldségekből, ezért inkább nyersen együk a zöldségeket és a gyümölcsöket.

Víz

A fejfájásnak és az energiahiánynak egyik oka lehet a nem megfelelő minőségű és mennyiségű folyadékfogyasztás. A felnőtt szervezet körülbelül 70 százalékát víz alkotja, ha megfelelően hidratálunk, számos megbetegedésnek ellenállhatunk. A tavaszi életmódváltás és az immunerősítés érdekében célszerű a bevitt folyadékmennyiséget legalább két-három literre emelni. A szénsavmentes ásványvíz korosztálytól függetlenül jó választás. Ha vitaminokat és ásványi anyagokat is szeretnénk a szervezetbe juttatni, akkor a smoothie, a vízzel összeturmixolt gyümölcs vagy zöldség, jó döntés lehet.

Edzés

A szakemberek szerint, aki már gyermekkorában valamit sportol, az a későbbiekben is könnyebben lendül mozgásba. Az izmok emlékeznek is, de ez ne tántorítsa el azokat sem, akik gyermekkorukban nem jártak semmilyen edzésre. A testmozgás az egész szervezetre jótékonyan hat, és számos betegség elkerülhető vele. Bizonyítottan csökkenti a koleszterinszintet, a szív-és érrendszeri megbetegedések kockázatát, de az immunrendszer is kiválóan erősíthető vele. A tavasz ideális időszak, hogy elővegyük a futócipőt, vagy minden nap beiktassunk egy bő félórás sétát. A fokozatosság azonban nagyon fontos, ugyanis ha edzetlenül, akár túlsúllyal vágunk bele a megterhelő mozgásba, sérülés, vagy az ízületek visszafordíthatatlan károsodása is lehetnek a következményei.