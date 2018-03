Átvernék az idős tanárokat - Cáfol a Klik

A törvényben meghatározottnál kevesebb túlóradíjat akarnak fizetni a tankerületek a magasabb besorolású pedagógusoknak – derült ki abból a levélből, amit az egyik tankerület küldött ki az iskolaigazgatóknak. A levelet megosztotta Facebook-oldalán a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A szakszervezet szerint a tankerületek olyan átalány-megállapodásokat akarnak kötni, amelyek az idősebb, több évtizede a pályán lévő tanárok számára egyértelmű hátránnyal járnak.

A tankerület azt szeretné, hogy az óradíj összege egységesen 3045 forint legyen – függetlenül attól, hogy a túlórázó pedagógus mennyi ideje tanít. A PDSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a túlóradíj mértékét törvény szabályozza: a munka törvénykönyve alapján a túlmunka díja az egy órára eső alapilletmény 150 százaléka. Mivel a magasabb besorolású pedagógusok (akik mondjuk 25-30 éve tanítanak) alapilletménye is magasabb, mint azoké, akik csak 5-6 éve vannak a pályán, így nekik magasabb túlóradíj is jár – ennek próbálnának véget vetni az átalány-megállapodással. A PDSZ felhívta a figyelmet arra, a megállapodást senki sem köteles aláírni.

Az intézményfenntartó lépésében nagy szerepe lehet az országosan tapasztalható tanárhiánynak, ami miatt az aktív pedagógusoknak egyre többet kell túlórázniuk. Viszont az aktív pedagógusok nagy része már az idősebb korosztályba tartozik, mint arra a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) friss kiadványa is rámutatott.

Az MTA szerint általános trend, hogy egyre idősebb pedagógusokat foglalkoztat a közoktatási rendszer: a 2003-2016 közötti időszakban 15-ről 6 százalékra csökkent a 30 évesnél fiatalabb tanárok aránya. Csökkent a 30-39 éves korcsoport aránya is, 28 százalékról 21-re. Az 50-59 éves pedagógusok aránya ugyanakkor jelentősen nőtt, 20 százalékról 34 százalékra, ahogy a 60 évesnél idősebb tanárok aránya is, 3-ról 7 százalékra.

Cáfol a Klik