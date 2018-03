Még mindig Hódmezővásárhely - Meghozta az átszavazási kedvet?

Az IDEA Intézet a hódmezővásárhelyi polgármester-választás másnapján monitorozta az ellenzéki pártpreferenciával rendelkezők átszavazási hajlandóságát. A kutatás szerint míg januárban a baloldali szavazók 45 százaléka támogatta volna saját jelöltje visszaléptetését az adott esetben esélyesebb jobbikos jelölt javára a kormánypárti induló legyőzése érdekében, addig ez az arány februárra 53 százalékra emelkedett.

Eközben pedig az ezt elutasítók aránya jelentősen csökkent, a januári 40 százalékról 29 százalékra. Az IDEA Intézet arra is kíváncsi volt, hogy a baloldali szavazók a kormányváltás érdekében készek lennének-e szavazatukkal is támogatni a Jobbik jelöltjét akkor, ha a saját jelöltjük nem lép vissza. Erre 42 százalékuk igennel válaszolt, viszont közel ugyanekkora, azaz 40 százalék volt az elutasítók aránya. Az „átszavazók” aránya szintén jelentős mértékben emelkedett, hiszen januárban a megkérdezett baloldali szavazók 34 százaléka volt ezen a véleményen, és 50 százalék volt az elutasítók aránya is.

A teljes cikk, grafikonokkal az ATV-hu-n elolvasható.