D-vitamin - Elég a napfény vagy kell külön is szedni?

Manapság divat D-vitamint szedni, akár sokat is, az orvos szerint ebben a kérdésben is az arany középút, azaz a személyre szabott adag bevitele az egészségesre valóban jó hatású megoldás.

Nem véletlenül vált népszerűvé, kutatások igazolták, hogy nem szimpla vitamin, már akár hormonnak is tekinthető – mondta a Népszavának dr. Pintér Zsófia háziorvos. A súlyos és tartós D-vitamin hiány gátolja az egészséges csont- és sejtfejlődést, negatívan befolyásolhatja az immunrendszer fejlődését, és növeli a gyermekkori cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Hiánya gyengítheti az immunrendszer működését, csökkentve például az influenzával szembeni ellenállóképességet, csontritkuláshoz vezethet, és fokozhatja a szív- és érrendszeri betegségek, számos bőrbetegség, valamint bizonyos rákos megbetegedés kialakulásának kockázatát is.

Arról azonban nagy viták vannak, hogy mennyit kell bevinni, túl lehet-e adagolni. Az egyik véglet az szokott lenni, hogy mindenképpen mindenki szedjen 10 ezer NE D-vitamint, a másik pedig az, hogy nem is kell pótolni. Ebben is, mint mindenben, az aranyközépút követése javasolt – hangsúlyozta a háziorvos. Szedés előtt célszerű vérvétellel megállapítani a D-vitamin szintjét, és ennek megfelelően, egyénileg adagolni, majd egy idő után érdemes újra ellenőrizni a vérben lévő szintet, valamint a vizelet kálciumürítését is. Megemelheti ugyanis a kálcium szintjét, ami vesekövességhez vezethet.

Mennyi az annyi? A normál érték 30-100 ng/ml (nanogramm/milliliter)

Illusztráció: pexels.com

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, amit a szervezet el tud raktározni, azaz nem ürül ki a felesleges mennyiség, ahogy a vízben oldódók. Jobb lenne természetes módon, tápanyagokkal – tengeri ételekben, tojásban, májban, gombában van sok D-vitamin - és a napfényből bevinni.

Télen is levegőzzünk rendszeresen, de akkor mindenképpen, ha süt a nap - ajánlotta dr. Pintér Zsófia. Túladagolni nehéz, ahhoz nagyon adagot kellene bevinni.