Karácsony Gergely: megijedt a Fidesz

Orbán azt érzi, hogy a Fidesz legyőzhető - reagált a kormány újabb hangulatjavító rezsicsökkentő lépésére az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.

Egész éves odafigyelésre, nem egy választások előtti ajándékra lenne szüksége a nyugdíjasoknak - értékelte a Népszavának a tegnap bejelentett újabb Erzsébet-utalvány szétosztásának hírét Karácsony Gergely. A kormányfő-jelölt szerint Orbán Viktor továbbra is utalványokkal megvásárolható tömegként kezeli a nyugdíjasokat, annak ellenére, hogy Hódmezővásárhelyen kiderült, nem lehet átverni az időseket. Az MSZP-Párbeszéd országjáráson lévő politikusa azt üzeni a nyugdíjasoknak, hogy április 8. után nem egyszeri, kampányhoz igazított Erzsébet-utalványt fognak kapni, hanem minden évben egységes 13. havi nyugdíjat.

- Az utóbbi két ciklus vezető kormánypártja beszorult, ezért ma éppen rezsicsökkentést jelentett be. Üzenjük neki, hogy ez még kevés - folytatta a helyzetértékelést Karácsony. Eddig 70 ezer forinttal növelték a családok rezsijét, a most bejelentett 12 ezer forint a korábbi rezsiátveréshez képest csekély jóváírás - tette hozzá. - Ne nyerészkedjenek tovább! Valódi rezsicsökkentés kell, amit az MSZP-Párbeszéd javaslata jelent - üzent a választóknak a miniszterelnök-jelölt, hozzátéve, hogy a hódmezővásárhelyi bukás után osztogatásba kezdett Orbán Viktor, mert már ő is érzi, hogy a Fidesz legyőzhető. - Mindenki fogadja el ezt a pénzt, és utána szavazzanak ránk, mert akkor valódi rezsicsökkentés és nyugdíjemelés lesz és nem választások előtti osztogatás - hangzik Karácsony Gergely ígérete.