Üzent a Kétfarkú Kutyapárt, kivételesen komolyan

Megindítjuk a kamupárt és az aláírásmásolás elleni harcot. Ha segítetek, akkor most mindenki szépen le fog bukni - írják a közösségi portálon.

Ha egy kicsit is zavar, hogy milliárdokat nyúlnak le a kamupártok, akkor most tehetsz ellene - rángatják ki a kényelmeseket is a fotelból. Pontosabban nem is, hiszen még ott ülve, a laptopot vagy egyéb erre alkalmas eszközt magunk elé húzva is képesek lehettünk tenni valamit legalább.

Az üzenet:

Ha valaki szeretné tudni, hogy pontosan melyik pártnak írt alá ajánlóívet, az legyen kedves befáradni a helyi jegyzőhöz és kérelmet írni a személyi azonosító számának megadásával személyesen, vagy meghatalmazással.

Ügyfélkapuval:

1. Írd meg a kérelmedet. (Mintaszöveget lásd lent.)

2. Konvertáld PDF-re.

3. Töltsd fel ide

4. Kérj egy hiteles PDF-et, ügyfélkapu azonosítással. (Ez olyan, mintha közjegyző előtt írtad volna alá.)

5. Töltsd le a hiteles dokumentumot.

6. Küldd el a hiteles dokumentumot a helyi választási irodádnak.

7. Várd a választ.

Ha a kikért adatok alapján azt látod, hogy több párt ajánlói között is szerepel a neved, mint amennyinek valójában aláírtál, akkor TEGYÉL FELJELENTÉST választási csalás gyanúja miatt. (Hivatkozási törvény: 2013. évi XXXVI. törvény 2. szakasz, 4. bekezdés szerint: az információs rendelkezési jog alapján lehet ezt kérvényezni.)

Adatmásolás veszélye áll fenn körzetünkben is, ami magyarul annyit tesz, hogy bizonyos pártok egymás ajánlóíveit másolgatták a választópolgárok tudta nélkül.

Ha valaki a kikért adatok alapján azt tapasztalja, hogy több pártnak is aláírt, mint amennyinek valójában, akkor tegye meg a feljelentést választási csalás gyanúja miatt.

Felelős állampolgári kötelezettségünk ellenőrizni!

Ami fontos: felteszek ide két képet az egyik hogy kinek lehet emailben is elküldeni, a másik meg egy minta hogy milyen levelet küldtem én. És mégegy egy ügyvéd ajánlotta hogy ha nem személyesen mentek be akkor írjátok meg szövegszerkesztőben töltsétek fel ide.

itt visszatölthettek egy hivatalos dokumentumot ami olyan mintha közjegyző elött írtad volna és ezt küldjétek be az OEVI-hez. Kérlek benneteket tegyétek meg, hátha kevesebb párt marad a listán. Mi már páran találtunk olyat akinek nem írtunk alá.

A kapott képeket, légyszi küldjétek a ketfarkulegal@gmail.com-ra és mi megtesszük a feljelentéseket.

Mintadokumentum: http://ketfarkukutya.com/wp-content/uploads/2018/03/kinek-adtam-le-aláírást.docx