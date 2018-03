Innen nézve - A politika diszkrét bája

A legutóbbi hírek szerint soha nem látott mennyiségű pártot jegyeztek be az április országgyűlési választásokra. Lassan olyan lesz a hazai politikai közélet, mint valami olimpia, ahol nem is annyira a győzelem, mint inkább a részvétel számít. A legtöbb induló világmegváltó programja viccnek is gyenge.

Innen nézve alighanem a Kétfarkú Kutya Pártnak van igaza. Miért kizárólag a politikai elitnek van joga hülyére venni a választókat? Miért kellene jobban komolyan venni azokat a migrációval kapcsolatos rémisztgetéseket, amelyekkel a kormánypárt bombázza az agyhalottnak tartott választóit, mint a Kétfarkúak örök életet garantáló szlogenjét? Miért életszerűbb ennél az a program, amit egy másik párt hangoztat, hogy 12 óra alatt megváltoztatja a „világot”? Ki nem kezd el mosolyogni, ha azt ígérik neki, hogy reggel kilenckor kirúgják Polt Pétert, este nyolcra pedig már ingyenessé is tesznek bizonyos minimális közmű-szolgáltatásokat? Miért kell kevésbé hinnünk az ingyen sör kampányának, mint azoknak, akik ingyen tabletet ígérnek minden iskolásnak, vagy akik a szavazatunkért cserébe a jogosítványt adnák ingyen?

Az idősebbek még biztosan emlékeznek, hogy két-három évtizeddel ezelőtt, amikor cseppet sem volt vidám és gondtalan az életünk, mégis volt kedvük az embereknek viccet csinálni mindenből. Gyakran még olyan politikai ügyekből is, amelyek miatt legszívesebben sírni lett volna kedvük. De mostanra ez is megváltozott. Ma már alig születnek Pesten viccek, ha mégis, azok inkább kerülik a politikai témákat. Mint az ötvenes években, amikor egy rosszkor, rossz helyen elmondott poénért akár börtönbe is kerülhetett valaki. Mostanában is sokan félnek, bár ezt az Orbán által gyakran emlegetett dakota mondások egyikével igyekeznek leplezni: „Ha a tábortűznél elmesélsz egy viccet, és senki nem nevet rajta, az vagy azt jelenti, hogy már mindenki alszik, vagy azt, hogy csak tettetik az alvást.”

Lehet, hogy jobb kedvűek volnánk, ha nem tekintenénk vérre menő háborúnak a választások kimenetelét. Ha a Kétfarkú Kutya Párt lazasága nem számítana kuriózumnak, ha az indulók között többen volnának, akik a világot a humor oldaláról próbálják megváltani. 2010-ben ezzel nyerte meg az izlandi főváros helyhatósági választását egy humorista által alapított politikai erő; Szerbiában egy 26 éves egyetemista hozta létre a „Nem is ettél töltött káposztát” nevű viccpártot; Dániában a Becsületes Munkakerülők Pártja fakasztott mosolyt. Korábban Olaszországban Cicciolina, a magyar származású pornócsillag alapított egy "szerelem pártot", az ellaposodó szexuális élet frissítésére a nyilvános szeretkezést ajánlotta, amelynek gyakorlására szerelemparkok létesítését javasolta a nagyobb városok vezetőinek. Radikálisként ezután öt évig ülhetett az olasz parlamentben.

Most Kelemen Anna, egy bulvár celeb jelentette be a közösségi oldalán, hogy ha kapna 5000 lájkot, elindulna a választásokon - igaz, Hódmezővásárhely után már vissza is vonta a jelentkezését. Pedig bájosan festett volna a Kossuth téren, a T. Házban, a többi profi között.

Somfai Péter