Tegyük fel, hogy bebizonyosodik, Orbán Viktor igazi demokrata. Vagyis elveszíti a választásokat. Tegyük fel, hogy már a most következőt. Tegyük fel, hogy másnap el is fogadja a népakaratot.

Történt már ilyen. 1994-ben például. Akkor a Fidesz hosszú ideig vezette a közvélemény-kutatásokat, mígnem - akkor is - kiderült, hogy nem azt kell megnyerni. A választásokon meg leszerepeltek. A pártelnök mély és hosszú ideig tartó letargiába esett, aztán rájött, hogy mégsem jó helyen pozicionálta pártját. Lett is eredménye: négy év múltán ugyan nem nyert, de szerzett annyi parlamenti helyet, hogy az utóbb kiebrudalt kisgazdákkal kormányt tudott alakítani. Csakhogy 2002-ben újra vesztett. És akkor már hangos maradt, hívei pedig akciókba (is) kezdtek.

A történelem persze sosem ismétli önmagát. De el lehet képzelni, miről szólna a politika hosszú időn át, ha a hatalom jelenlegi birtokosainak nem lenne kormányképes többsége. Akkor aztán felerősödnének azok az állítások, amelyek napjainkban csak (csak?) a jövendő győzelem reményében hangzanak el. Megtudhatnánk, hogy ezzel bevándorlóország lettünk, hogy Soros, Brüsszel és az ENSZ dönthet sorsunkról, oda a nemzeti büszkeség, de még inkább az önrendelkezés, jönnek a migránsok, meg a nemzethalál. A már amúgy is halomra karaktergyilkolászott túloldali vezetőkről pedig még a korábbiaknál is szörnyűbb dolgok derülnének ki. S minderről természetesen bő terjedelemben számolna be a jelenlegi hatalmat tűzön-vízen át kiszolgáló média, amelynek ma is a legtöbb lehetősége van, hogy eljusson az emberekhez. Lehetne persze újabb békemenet, vagy más, netán erőteljesebb akció is. Miközben Orbán Viktor - mint igazi demokrata - szavakban elismerné a népakaratot (bár köztudottan nem a szavaira kell figyelni).

Sötét kép? Meglehet. Ám ez még nem tántoríthatja el a változás követelésétől a kormányváltó erőket. Ez az ország már nagyobb bajokat is átvészelt, mint amilyen az elmúlt nyolc év volt. A parlamenti választás - pontosan egy hónap múlva - így válhat a demokrácia valódi próbájává.

Sebes György