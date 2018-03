Fideszesek támogatták Lévai Katalint

Szerdán újabb nyolc országos pártlistát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), így tizenhárom párt már biztosan szerepel majd az április 8-i választás szavazólapjain. A bizottság tegnap a Momentum Mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Magyarországi Cigánypárt, az Együtt - A Korszakváltók Pártja, a Magyar Munkáspárt, a Szegény Emberek Magyarországért Párt, a Kell az Összefogás Párt, valamint a Lehet Más a Politika listáit fogadta el. Ezeken a pártokon kívül már korábban rákerült a szavazólapra az MSZP, a Fidesz-KDNP, a Demokratikus Koalíció, valamint a Jobbik listája.

A keddi határidőig egyébként összesen 40 párt kérte nyilvántartásba vételét, ám ahhoz, hogy jogerősen is elismerjék az országos listájukat, még ellenőrizni kell az összegyűjtött ajánlásokat is. Márpedig az ajánlásokkal várhatóan több pártnak is gondja lesz. A Lévai Katalin által gründolt Lendülettel Magyarországért nevű párt esetében például már kiderült, hogy a volt MSZP-s politikus által leadott aláírások között többször is szerepelnek ugyanazok a nevek. Az Index cikke szerint ráadásul a támogatók között helyi fideszes politikusok is vannak. Az egyik zuglói kormánypárti képviselő lapunknak nyilatkozva megerősítette, hogy néhány társához hasonlóan valóban támogatta Lévai Katalint, de szerinte ezek az információk nem kerülhettek volna ki a sajtóba. - Az, hogy kit ajánlok, bizalmas információnak számít – fogalmazott. Lapunk felvetésére azt is megjegyezte, hogy az LMP-s jelöltet is támogatta, de azért a szocialista Tóth Csabának nem írna alá. Ezt azzal indokolta, hogy „nincsenek olyan jó viszonyban”, a többi párttal viszont szerinte jó a kapcsolata, ezért teljesen érthető, ha segíti az indulásukat.

Az ügy pikantériája, hogy korábban azzal vádolták Lévai Katalint, csak azért hozta létre a Lendülettel Magyarországért nevű pártját, hogy a Fidesznek kedvezve szavazatokat vegyen el és gyengítse a baloldalt. Ezt a volt tárcanélküli miniszter cáfolta.

A választási törvény szerint 500 ajánlást kell összegyűjteni a jelöltállításhoz, egy választópolgár pedig több embert is ajánlhat. Az Indexnek reagálva Lévai Katalint azt írta SMS-ben, hogy „mi kértük jegyzőkönyvbe venni, hogy az ajánlóívek adataival az ívek leadása után manipulációk történhettek, ezért fokozott figyelemmel járjanak el a feldolgozás során". A politikus arra vár, hogy nyilvántartásba vegyék, utána – állítása szerint – nyilatkozik majd.

Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke mindenesetre megvizsgálná az összes ajánlás hitelességét, állítása szerint ugyanis az átlagosnál jóval nagyobb számban indulnak "kamupártok". A baloldal erős fővárosi körzeteiben 30-40 jelölt, a Fidesz erős körzeteiben viszont kevesebb mint tíz indul, nehéz azt gondolni, hogy ez véletlen - fogalmazott. - Ha a DK alakíthat kormányt, zároltatják a választáson induló pártok ajánlóíveit, hogy megvizsgálhassák az azokon szereplő aláírások valódiságát – tette hozzá.

Lőrincz Tamás