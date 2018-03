Óvatosak Phenjan nyitása kapcsán

Mun Dzse In dél-koreai elnök óva intett attól, hogy a világnak túlzott elvárásai legyenek Észak-Korea Szöulnak tett gesztusai miatt. Annak kapcsán, hogy Phenjan nukleáris programja sorsáról is hajlandónak mutatkozott tárgyalni, kifejtette, még túl korai derűlátónak lenni. „Csak az út legelején járunk” – fejtette ki.

Donald Trump Észak-Korea tárgyalási ajánlatát kedvező fejleménynek nevezte. Kifejtette, ez annak az eredménye, hogy Phenjan kezdi érezni a szankciók hatásait „Kína jelentős támogatásának köszönhetően is”. Arról nem beszélt, hogy Washington milyen feltételekkel tárgyalna Phenjannal a sztálinista állam atomprogramjáról. „Meglátjuk, mi fog történni” – tette hozzá.

Kim Dzsong Un kedden magas rangú dél-koreai küldöttséggel találkozott. Ezt követően a szöuli delegáció megerősítette, hogy április végén történelmi csúcstalálkozót rendeznek az északi és a déli vezetők részvételével. A phenjani média azt közölte, hogy szívélyes fogadtatásban részesítette vendégeit Kim Dzsong Un és „nyílt tárgyalásokat” folytattak. Észak-Korea elkötelezett a kapcsolatok „jelentős javításáért”, melynek első lépéseként közvetlen telefonvonalat létesítenek a két vezető között.

Japán visszafogottan értékelte a legújabb fejleményeket. A tokiói kormány egy szóvivője úgy fogalmazott, hogy mindez semmit sem változtat az ország jelenlegi stratégiáján, vagyis Japán továbbra is nyomást próbál gyakorolni Phenjanra.

Szakértők teljességgel megosztottak abban, mennyire vehetőek komolyan Phenjan gesztusai. Az észak-koreai fővárosban járt déli delegáció egyik tagja, Chung Eui Jong, a dél-koreai nemzetbiztonsági hivatal vezetője tette azt a bejelentést, hogy Phenjan készségét fejezte ki a nukleáris leszerelésre legalábbis abban az esetben, ha garantálják az ország biztonságát. Phenjan szívélyes tárgyalásokat kíván az Egyesült Államokkal is – tették hozzá. Az óvatosság azért érthető, mert Észak-Korea már tett hasonló kijelentéseket a múltban. Az is kérdés, mit ért a sztálinista állam biztonságának szavatolása alatt.

Tény azonban az is, hogy az Észak-Koreával szemben elrendelt szankciók miatt új helyzet állt elő. A kedden nyilvánosságra hozott adatok szerint Phenjan nyolc év óta a legalacsonyabb bevételre tett szert a Kínával folytatott kereskedelemből. 2018 januárjában 80 százalékkal kevesebb összeg folyt be ebből, mint egy évvel korábban, ami azt jelzi, Peking valóban komolyan veszi a szomszédos állammal szemben bevezetett büntetőintézkedéseket. Észak-Korea külkereskedelme deficites, amit hosszabb távon képtelen elviselni az ország gazdasága. Kim Dzsong Un számára, ha fenn akarja tartani rezsimjét, illetve luxus életvitelét, egyetlen lehetőség van: nyitni Dél-Korea és az Egyesült Államok felé. Ahhoz azonban, hogy komolyan is vegyék őt, nagy engedményeket kellene tennie.

Jelképes szankciók Az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be Észak-Korea ellen, mert bizonyítottnak látja, hogy Phenjan áll Kim Dzsong Un féltestvére, Jim Jong Nam Malajziában történt meggyilkolása mögött. VX nevű ideggázzal végeztek vele. Ugyanakkor az új büntetőintézkedések csak jelképesek.

