Megingott Zeman hatalma

Ma jár le a cseh köztársasági elnök megbízatása, holnap azonban újra beiktatják hivatalába. Eddig minden az ő terve szerint alakult a belpolitikában, ám elképzelhető, hogy ez nem sokáig marad így.

Az lehet az ember érzése, hogy Csehországban valahogy minden belpolitikai fejlemény az Európai Unió érdekei ellen alakulna. A tavaly októberi választást megnyerte Andrej Babis euroszleptikus ANO pártja, majd a januári elnökválasztáson, ha csekély többséggel is, de az EU-ellenes kijelentéseiről ismert hivatalban lévő államfő, Milos Zeman győzött. Ennek oka lehet, hogy felmérések szerint Közép-Európában messze a csehek a leginkább euroszkeptikusak, bár e tekintetben jelentősek az eltérések a városi és a vidéki lakosság között.

Bár Milos Zeman államfőként csak korlátozott jogkörökkel rendelkezik, rendkívül rafinált politikus, aki mindig úgy keveri a kártyákat a háttérben, hogy ő járjon a lehető legjobban. Paktumot kötött Babissal nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megkaparintsa az ANO szavazóit. Az elnökválasztás azt mutatta, hogy ez a taktika sikeres is volt részéről. Győzelme azt is jelentette, hogy hiába nincs többsége a parlamentben Babis pártjának, Zeman akkor is őt bízza meg a kormányalakítással. Az elnök abból indul ki, hogy egyszer majd csak sikerül többséget felmutatnia. Zeman szempontjából az lenne a legjobb, ha a megbízott miniszterelnök a két leginkább uniós tömörüléssel, a kommunista KSCM-mel és a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) nevű szélsőjobboldali párttal szövetkezne. Egy Európa-ellenes cseh kormánnyal sok borsot törnének Brüsszel orra alá.

Minden Zeman tervei szerint alakult. Bár az SPD jelezte, csak akkor támogatja a kormányt, ha annak közvetlenül is része lehet, a kommunistákkal a színfalak mögött valamiféle megoldás körvonalazódott. Ennek részeként Babis fontos pozíciókba helyezné a KSCM illusztris személyiségeit. Csakhogy porszem került a gépezetbe, talán nem számítottak arra, hogy a cseh társadalom a belpolitikával kapcsolatos fásultsága ellenére még mindig képes kiállni a demokratikus alapértékek mellett.

Történt ugyanis, hogy múlt pénteken a kommunista Zdenek Ondráceket az ANO képviselőinek támogatásával választották meg a belbiztonsági erőket felügyelő alsóházi parlamenti bizottság élére az ANO, a KSCM és az SPD képviselőinek szavazataival. Nem ment könnyen a voksolás, hiszen éppen hogy, s csak az ötödik körben kapott többséget. Ettől még azonban a szégyenteljes belpolitikai fejlemény megtörtént.

Ez azonban már a csehek többségének is sok volt, hiszen a kommunista politikus 1989-ben tagja volt annak a készenléti rendőrségnek, amely brutálisan verte le a rendszerellenes tüntetéseket. Hétfőn Prágában és tíz városban is az utcára vonultak az emberek, s a fővárosban tekintélyes, 20 ezres tömeg tiltakozott nemcsak a kinevezés, hanem Andrej Babis ellen.

A kommunisták elnöke, Vojtech Filip süketnek tettette magát, azt közölte, nem érti a felháborodást, A Prima televízóban ellentámadásba lendült, szerinte éppen a tüntetők nem tisztelik a pogári demokrácia alapjait, s akik részt vettek a megmozdulásokon, „nem demokraták”. Kifejtette, Ondrácek más bizottsági elnökjelöltekhez hasonlóan minden feltételnek „maradéktalanul” megfelelt. Azt is közölte, hogy 1989 előtt minden rendőrnek egy időre csatlakoznia kellett a készenléti rendőrséghez, s csak „a kötelességét teljesítette”, amikor fellépett a kommunistaellenes tüntetőkkel szemben. A kiadott parancsnál „nem tett többet”. Filip helyettese, Jirí Dolejs annyit azért elismert, hogy az embereknek joguk van a demonstrációkra, hozzátette ugyanakkor, nem ért egyet a tiltakozókkal.

Teljesen másként látja a helyzetet a kereszténydemokraták elnöke, Pavel Belobrádek, aki azt közölte, a náci hadsereg tagjai is azzal védekeztek, hogy parancsot hajtottak végre. Ondrácek pedig semmiféle megbánást sem tanúsított. Ezt maga az érintett is közölte, elmondta, nem bánt meg semmit, s sosem sértette meg a törvényeket.

Élesen kikelt a kommunista vezetők magyarázata ellen Petr Gazdík, a STAN nevű, polgármestereket tömörítő liberális párt vezetője, aki szerint a KSCM illetékeseinek megnyilatkozása azt mutatja: a párt semmit sem változott az eltelt évtizedek során.

A felháborodás hatására Babis azt közölte, ha indítványozzák Ondrácek visszahívását, ő is támogatja azt. Ez azért érdekes, mert néhány nappal korábban a párt képviselői még minden további nélkül megszavazták a kinevezést. A miniszterelnök pálfordulásának az lehet az oka, hogy retteg mindenfajta utcai megmozdulástól. Ne feledjük, a parlament még nem szavazott bizalmat kabinetjének, amely csak Zeman kegyelméből – és persze jól átgondolt politikai érdekeiből – maradhatott fent.

Közelednek a kormányhoz a szociáldemokraták Egyelőre az sem kizárt, hogy előbb-utóbb a szociáldemokraták lépnek majd koalícióra Andrej Babis pártjával. Február közepén ugyanis a 39 éves Jan Hamáceket választották meg a párt új elnökének. Az előző kormányban még a szociáldemokraták voltak a legerősebbek, a parlamenti választás azonban a CSSD összeomlását hozta: mindössze hatodik lett a pártok versenyében, 7,3 százalékkal. A szociáldemokrata küldöttek nem is zárkóznának el a kormányzati szerepvállalástól, ám feltételül szabták: ne Babis legyen a miniszterelnök, akivel szemben eljárás indult uniós pénzek feltételezett illegális felhasználása miatt. Kérdés, mit hoz a jövő, hiszen Csehország tekintélyének se tenne jót, ha a kormány a szélsőjobboldali SPD támogatásától függne.

Rónay Tamás