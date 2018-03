Házhoz jönnek a pártok - Szexi a "kívülálló"?

A profi politikusokban csalódottak számára szexi lehet a kívülálló, a trendi dizájn pedig nem jó kampányeszköz. Üzenetek eljuttatásáról, pártok választás előtti kommunikációs stratégiájáról, szórólapok és óriásplakátok mondanivalójáról és dizájnjáról beszélgettünk Bakos Gáborral és Perlaky-Papp Józseffel.

Szerethető amatőr

„Országgyűlési képviselő még nem voltam sosem” - olvasható az Együtt több parlamenti képviselőjelöltjének szórólapján, amelyeket még az ajánlási időszakban dobtak postaládákba. - A politika a kilencvenes évek vége óta vált professzionálissá. Akkor jelent meg a politikus mint önálló szakma, azóta veszik körül magukat különböző szakértőkkel, alakulnak kabinetek, és használnak tudatosan marketing és PR eszközöket. Ma már gyakran úgy látjuk, hogy a politikusok nagyon ki vannak találva, nagyon kifundáltak tökéletesen megfogalmazott mondataik, célközönségük. Ezért lehet szexi, ha valaki nagyon nem ilyen, és működhetett a kívülállás Hódmezővásárhelyen. Jött valaki, aki nem profi, csak láthatjuk benne a tehetséget. El tudjuk képzelni, hogy jó lehet politikusnak, szerethették azt, hogy őszintén elsírja magát a képernyőn, vagy hogy esetlenül fogalmaz, és olyan ideálokat fogalmaz meg, amelyekről egy profi politikus már nem beszél – veti fel Perlaky-Papp József, a Budapesti Metropolitan Egyetem docense, PR szakember.

- Jó nagy a kavalkád: kék, sárga, ciklámen, fehér, természetes bőrszín. Túl sokszínű, ez zavaró – értékeli az Együtt szórólapjait Bakos Gábor, az ARC pályázat és kiállítás egyik alapítója. - A fő mondanivaló: a Bátraké a jövő!, és az Együtt üzenete a szórólapon is átjött. A dizájn nem független attól, hogy egy pártnak milyen a célcsoportja. A szóróanyagokat a saját potenciális szavazóik minimális informálására találták ki, azoknak, akik nem követik a számukra szimpatikus párt részletes információit.

Letisztultság vagy semmitmondás

- Számomra az LMP arculata a legszimpatikusabb. Nagyon egyszerű, letisztult három domináns színével, a zölddel, fehérrel és a feketével. A szórólapok és a plakátok is könnyen áttekinthetőek, a betűhasználat, a vízszintes és dőlt szöveg kompozíció aránya is rendben van, a fotók jól retusáltak, a tekintetek láthatóak. Legtöbbször olyan helyen jelennek meg, ahol nincs mellettük más üzenet, így semmi nem vonja el róluk a figyelmet. A hosszúkás, kis villanyoszlopokra is kiragasztható plakátok kicsit illegálnak tűnnek, ami szintén szimpátiát kelt – mutatja be választási arculatkedvencét Bakos Gábor.

Cél és eszköz Nem a szórólapok, pártok óriásplakátjai a tipográfia csúcsai, de erre nincs is szükség. Trendi dizájnnal nem lehetne nagy célcsoportot elérni. A szórólapoknak akkor van értelmük, ha az összes médiafelülettel együtt jól szerkesztettek, a tipográfiát, vizualitásukat tekintve emlékeztetnek a Facebookon, online felületeken, oszlopokon megjelenő üzenetekre. A bizonytalanoknak jelenthetnek segítséget, a pártok pedig elérik velük azt, amit a kampányban leginkább szeretnének: bejutni a választópolgárok lakásába – említi Bakos Gábor.

- Az LMP még nem kész brand, ezért meglepő, mennyire semmitmondóak a szórólapjaik, plakátjaik és üzeneteik – gondolkodik egészen másképp Perlaky-Papp József. - A választói gondolat megtermékenyítéséhez feszültséget kell teremteni. Ebben hatásos a Jobbik kampánya. A „Mi győzünk, Ti nyertek” kétosztatú plakát egy többrészes sorozat része, ami az egy évvel ezelőtti „Ti dolgoztok. Ők lopnak.”- kal indult. Kialakult már egy sztorijuk az emberekkel, mondhatják, hogy mi már beszélgetünk erről egy ideje, ezért tegeződhetünk is. Az üzenet világos, és az óriásplakát esetében erre van szükség, hiszen nagyon kevés az idő az olvasására – elemez Perlaky-Papp József. Találó – reagál hasonlóan Bakos Gábor.- A mi-ti-ők egyszerűsége nagyon ül, még akkor is, ha a forma nincs nagyon kitalálva.

Emlékeztet az előző plakátokra, ismerősnek tűnik., a „kormányváltást most” pecsétje hitelesíti az egészet, alul pedig az alüzenetek kihúzóval hangsúlyozva látszanak. A szórólapok viszont a karcos portréfotókkal a „mi-ti-ők”-höz képest zavaró plusz elemeket tartalmaznak – árnyalja a képet Bakos Gábor.

Romboló Síva

- Az emberek a kampány előtt is szereztek tapasztalatokat a pártokról. Látnak egy létező brandet az „Együtt bontanák le a határzárat” plakáton. A Fidesz Soros-ellenességének, a biztonsággal, határzárral kapcsolatos kampányának van előzménye. Ez egy kommunikációs szappanopera negyedik-ötödik része. Felépítettek egy kevéssé szerethető figurát, és szétkenik őt azokon a politkusokon, akikről szintén azt szeretnék, hogy ne szeressék őket. Ha kampánystratéga lennék, az lenne a dolgom, hogy minden ellenfelemet, mint egy virtuális Síva a sok kezével a víz alatt tartsam. Nem engedni fel egyiket sem a felszín fölé. És ezt csak úgy tudom megtenni, ha használom a fekete PR, az imázsrombolás, a botránykommunikáció eszközeit. Két és fél millió embert nem könnyű összefogni és elvinni szavazni, ezek nélkül szinte lehetetlen lenne – állítja Perlaky-Papp József.

- Kevéssé áttekinthető, a szereplőket direkt előnytelen képpel mutató plakát – véli Bakos Gábor a határzáras szórólapról, plakátról. - Soros György hasonló képével már elárasztották egyszer az országot. A színkódja az MSZP-Párbeszéd, Változás Szövetsége színkódja, nagy vörös felületet hoz, az együtt szót pedig elsőként írják, amivel megzavarják a pártok egyéni imázsát. Az idézetek pontosan, sok munkával kiválasztott mondatoknak tűnnek, csak remélhetjük, hogy el is hangoztak... Profi a maga módján, lehúzó, bizonytalanságérzetet kelt, megbélyegez. Hatásosan sugallja a szavazóknak: „Jaj, hagyjanak már, ne foglalkozzunk a politikával, minek?!?” - ad magyarázatot Bakos Gábor.

Kis ellentmondások

Az MSZP-PM közös szórólapján a Karácsony Gergelyről készült fotó előnyös, jó a mimikája, szépek a fények, nincs túl nagy árnyék, látom a tekintetet – mondja Bakos Gábor a miniszterelnökjelölt fotójáról. Hogy ellentmondás-e, hogy egy a környezetvédelemet fontosnak tartó kormányfőjelölt szórólapja nem újrapapír? - A szavazók szempontjából ez nem releváns, akkor lehetne az, ha beszédtémává tennék – véli Bakos Gábor. - A politikusnak vigyáznia kell arra, hogy alapvető logikai ellentmondásba ne keveredjen. A fényes papírra nyomtatott szórólap nem nagyon fontos logikai ellentmondás, de az. Igaz, nem ettől rendül meg, vagy épül fel Karácsony Gergely imázsa – reagál Perlaky-Papp József, aki látva Hiszékeny Dezső MSZP-s országgyűlési képviselőjelölt szórólapjait némi hangsúlyeltolódásra hívja fel a figyelmet. - A párt logója alul kicsiben szerepel csupán. Ezzel Hiszékeny Dezső azt érezteti, hogyha megmutatod rólam, hogy mszp-s vagyok, az nekem nem segít, azaz inkább azt érdemes tudni rólam, hogy baloldali vagyok, és minden baloldalit akarom összefogni – veti fel.

Következetes és unalmas

- Miénk a többség, mi vagyunk Magyarország – ezt jelzik a Fidesz szórólapjai, amelyeken a képviselőjelöltek mellett sok szereplő jelenik meg. Jelzik, hogy nekünk kapcsolatunk van, beszélgetünk, rendszeresen konzultálunk. Kiemelt szerepet kap a család, a gyerek. Ez mutatja a stratégiai szándékot, a családtámogatási rendszerben megjelent plusz előnyöket – részletezi Perlaky-Papp József. A „Nekünk Magyarország az első” szlogennel kapcsolatban gyakori a fanyalgás, a Trump amerikai elnök „America is first” mondatának utánérzése miatt. De emlékszem a 98-as Horn-Orbán vitára, Orbán Viktor már akkor beszélt arról, hogy nagyon fontos, hogy a nemzetközi világ mit gondol Magyarországról, de fontosabbak a magyar emberek szándékai. A szlogen jól illik a Fidesz nemzetközi hadszíntéren való, magyar érdekekért folytatott küzdelme imázsába. Azt jelzi, hogy igazából nem Vona Gáborral, Szél Bernadettel, Karácsony Gergellyel vagy Gyurcsány Ferenccel kell küzdeni, hanem Brüsszellel, Sorossal és háttérmozgásaikkal, a migrációval – említi Perlaky-Papp József.

- A kihajtható fideszes szórólapok első oldalai jól áttekinthetőek, a képviselőjelölteket mások mellett jelenítik meg, ez jól érthető dolog, mert ott a választópolgár, ott a társadalom – még ha nem is túl életszerű és elég művi a fotó. És ott az irányító képviselő, aki értelmezi a világot, irányít, rajta áll legjobban az öltöny, az ő fotója a legélesebb. Az arculat és tipográfia nem sokat változott az eddigi kampányaikhoz képest, és ez szinkronban van a politikai tartalommal, azzal, hogy folytatjuk, nekünk Magyarország az első. Ez következetes dolognak tűnik. Igaz, már annyiszor láttam, hogy unalmas, és túlságosan mesterkélt – gondolja Bakos Gábor.

Robogó vonat A hódmezővásárhelyi választás eredménye a fideszes szavazók számára vitathatatlanul krízis. A Fidesz nagyon régóta meséli a szorit. És bármennyire ügyesen meséli, több hónap után ugyanaz, már unalmassá válik, elfárad. Hiába mondják azonban megmondó emberek, hogy a sorosozást abba kellene hagyni, az eddigi stratégia leállítása öt héttel a szavazás előtt nem racionális. A hangsúlyokon lehet változtatni, be lehet vinni új dolgokat, szegmentálni, nagyobb erőforrásokat mozgósítani a helyi kampányba. De kiszállni a robogó vonatból már nem lehet, nem is érdemes – állítja Perlaky-Papp József.







Hompola Krisztina