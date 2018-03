Magyarázkodik a gazdasági tárca

Egy hónap alatt az államháztartás központi alrendszerének hiánya a januári, csaknem 200 milliárd forintos szintről több mint a duplájára, 500 milliárd fölé nőtt - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből. Ezzel az 1361 milliárd forintos éves előirányzat már közel 40 százalékát elköltötte a kormány, ami magyarázkodásra késztette a gazdasági tárcát. Mint írják, a hiánynövekedés oka, hogy folytatódott az uniós támogatások hazai megelőlegezése - erre idén eddig 492 milliárdot fordítottak -, illetve fellendült a Modern Városok Program projektjeinek kifizetése is. Miután az uniós pénzek továbbra is vékonyan csordogálnak, a hiány további növekedése várható. Mindezek mellett a kormány idei évre továbbra is 4 százalék feletti (február elején még 4,3 százalékosnak írt) gazdasági bővüléssel és az unióban harmadik legmagasabb, 2,4 százalékos hiánycél teljesítésével számol.