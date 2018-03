Na, melyik gázszerelőből lett szállodapiaci guru?

A Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó tőzsdei társaságok részvényei több hete tendenciaszerűen veszítenek az értékükből, annak ellenére, hogy tegnap a nap végén erősödést lehetett tapasztalni. Amikor Mészáros Lőrinc bejelentette, hogy egyre aktívabb szerepet kíván betölteni a Budapesti Értéktőzsdén, akkor a közvetlen vagy közvetett érdekeltségi körébe tartozó Konzum, az Opus, az Appeninn és részben a CIG Pannónia papírok árfolyama az egekbe szökött. Ezzel egyidejűleg nem volt olyan nap, hogy a kisbefektetők ne rángatták volna le és fel az árakat, hatalmas kilengéseket előidézve. A Mészáros-papírokhoz való fura ragaszkodás oka egyértelmű volt.

A részvénytulajdonosok úgy ítélték meg, hogy a részvényeik jövője biztató, hiszen aki ilyen szorosan kötődik a miniszterelnökhöz, annak "portékájában" meg lehet bízni. Az elmúlt egy hónapban azonban ez bizalom egyértelműen foszladozóban volt, tegnap azután furcsa dolgok történtek. Fél órával a tőzsdezárás előtt még 15 százalékkal alacsonyabb árfolyamon kereskedtek a Konzummal, zárásra azonban már 3,77 százalékos nyereséget könyvelhettek el a befektetők az előző naphoz képest. Az Opus forgalma is másfélszeresen múlta felül a szinte mindig élenjáró OTP-jét. Mindez azonban semmit sem változtat azon a tényen, hogy a Mészáros-papírok tendenciaszerűen hanyatlanak.

A Konzum-részvények tegnap, egyébként ünnepélyes pompával bekerültek a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájú részvényeinek sorába, majd valamivel 11 óra előtt késő délutánig fel is függesztették a papírokkal való kereskedést. A társaság ugyanis bejelentésére készült amit később meg is tett: a decemberben bejelentett 30 milliárd forintos tőkeemelés folytatásaként, újabb vagyonelemekkel bővíti portfólióját. A tőzsdei társaság a várhatóan április 30-ig lezáruló, két lépésben megvalósított tőkeemelés eredményeként kizárólagos befolyást szerez a BLT Group Zrt.-ben amely a Balatontourist csoportot takarja, illetve három balatoni ingatlant tulajdonol, továbbá megszerzi a Hunguest által üzemeltetett Bál Resort hotelt is. Ezekkel a lépésekkel szándékaik szerint Magyarország legnagyobb szállodacégévé válnak.

A Balatontourist saját üzemeltetésben és franchise rendszerben jelenleg 10 kempinget működtet, ilyenformán a tó körüli szálláspiac legnagyobb szolgáltatója. A Hunguest Hotels jelenleg összesen 25 szállodát üzemeltet, ebből 5-öt külföldön.

A Konzum és a szintén tőzsdei cég Opus tulajdonosainak átfedése miatt érdekes hír, hogy március 23-án közgyűlést tart a Mátrai Erőmű, melynek napirendjén vezetőségcsere is szerepel - derül ki az energiacég honlapján közzétett meghívóból. Ez cáfolni látszik az Indexen megjelent találgatásokat, miszerint az erőmű vevője, az Orbán-strómanként elkönyvelt Mészáros Lőrinccel párba állt cseh EPH a választásokig várna az ügylet szentesítésével. A meghívó összeférhetetlenségek tisztázását is ígéri. Tegnap a Konzumhoz hasonlóan Mészáros Lőrinchez tartozó és tőzsdén jegyzett Opus - amelynek árfolyama a hírek megjelenése után nyaktörő hullámra ült - hivatalos cáfolatot is közzétett.

Shortolás következik? A Mészáros-papírok esésének tendenciája, függetlenül a tegnapi emelkedést tükröző részvényárfolyamoktól, sokakat elgondolkodtatnak. Ilyenkor jöhet szóba az úgynevezett shortolás (rövidre eladás), ahol az eladó csak kölcsönveszi a részvényt, vagy még azt sem, esetleg csupán egy ígéretet adnak el egy megállapodás szerinti áron való teljesítésre. Azzal az elvárással köt az eladó shortoló ilyen ügyletet, hogy később, amikor a kölcsönzött papírokat vissza kell adnia, illetve teljesítenie kell, a megállapodás szerinti árnál alacsonyabb áron tudja majd megvenni őket. Olyankor történik mindez, ha a részvényt a piac túlértékeli és áresés várható, és a shortoló ebből az áresésből igyekszik profitálni. Persze mindezzel csak rövid távon érdemes élni.







