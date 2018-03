Rezsikonc - Saját pénzünkből vennének meg bennünket

Saját adóforintjainkból akar megvenni bennünket a Fidesz-kormány. Néhány hét alatt 60 milliárdot osztott szét a szavazók voksainak reményében.

A hazai földgáz- és távhőfogyasztó családok 12-12 ezer forintot írhatnak jóvá rezsiszámlájukból, a szociális tüzelőtámogatás keretét pedig egymilliárddal megnövelik – közölte a Facebookon Orbán Viktor. A kormányfő ezt az elmúlt hetek rendkívüli hidegeivel indokolta. A végrehajtás menetét nem közölte, csupán annyit hozott nyilvánosságra, hogy a távhőkedvezmény részleteiről Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kezd tárgyalásokat az önkormányzatokkal.

A most bejelentett választási ajándékkal a kormány világossá tette, hogy folytatja a néhány hete indított osztogatássorozatot. Visszafogott becslések szerint csak az elmúlt hetekben legalább 60 milliárdos nagyságrendben ígértek előrehozott vagy extra béremelést, pótlékot, utalványt, ruhapénzt, rezsitámogatást. Alig több mint egy hónap alatt négy megyei kórház éves költségvetését osztogatta el a kabinet.

Az például, hogy az egészségügyi szakdolgozók béremelését novemberről előrehozták a választás elé, februárra, úgy 20 milliárd forint többletkiadást okozott. További 3,7 milliárd forintnyi nem tervezett költséget jelent, hogy márciustól havi 130 ezer forintos extra rezsikiegészítésre számíthatnak a fogorvosok, akik már a múlt év végén is kaptak egyszeri, összesen 7,3 milliárdos rendkívüli támogatást. A héten vált biztossá, hogy a kormány 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt ad a választások előtt a nyugdíjasoknak. A legutóbbi ugyanilyen akció - a gyártás és kiküldés költségeivel együtt - 30 milliárd forintba került. Komoly kiadás az is, hogy januárig visszamenőleg átlagosan emelik a honvédség legénységi állományának járó munkaerőpiaci pótlékot és bizonyos esetekben május helyett már márciusban, azaz még a választások előtt elutalhatják a ruhapénzeket is.

A rezsijóváírás bejelentésének váratlanságát alátámasztja, hogy a múlt héten a Miniszterelnökséget vezető Lázár János még azt mondta, hogy „mozgástér híján” továbbra sincs a kabinet napirendjén a rezsicsökkentés. Előzetesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) se tudott a döntésről – nyilatkozta lapunknak Dorkota Lajos, az „árelőkészítésért” felelős hatóság elnöke. Ám illetékesek lévén már tegnap megkezdték a végrehajtás részleteinek kidolgozását. A gázt a lakosságnak közvetlenül értékesítő állami NKM Nemzeti Közműnél megkeresésünkre szintén úgy nyilatkoztak: „a rezsicsökkentés következő lépését a kormány döntésének részleteit megismerve” fogják végrehajtani. Távhő- és önkormányzati vonalon szintén értetlenséggel találkoztunk. A konkrétumok iránti érdeklődésünkre a Miniszterelnökség és az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) szinte szó szerint megegyező, kitérő választ küldött, miszerint megkezdik a döntés „végrehajtását és előkészítését”.

Az ellátó cégek tapasztalataink szerint nem tudják: a kedvezményt saját kontójukra kell biztosítani, vagy azt a központi költségvetés állja. Ez különösen a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló szolgáltatókat érinti érzékenyen, amelyek árrése ennél jóval alacsonyabb, így egy ilyen lépés e kört – mint egyikük fogalmazott – kifektetné.

Lapunk számításai szerint a gázkedvezmény 38 milliárdos, a távhőé pedig mintegy 8 milliárdos tétel. Dorkota Lajost ugyanakkor a bejelentés emlékezteti a MEKH tavalyi – elsőként lapunkban nyilvánosságot látott – rezsikedvezmény-javaslatára. A csomag ismereteink szerint már karácsony előtt kész volt, így egyértelmű, hogy a választások miatt várták meg vele az egész telet.

Nem egyszeri adományt ígérnek Egész éves odafigyelésre, nem pedig választás előtti ajándékra lenne szüksége a nyugdíjasoknak - értékelte a Népszavának a kedden bejelentett újabb Erzsébetutalvány-osztási hírt Karácsony Gergely. Az MSZP-Párbeszéd országjáráson lévő kormányfő-jelöltje szerint Orbán a hódmezővásárhelyi bukás után már érzi, hogy a Fidesz legyőzhető, ezért kezdett látványos osztogatásba. Ennek része a tegnap bejelentett 12 ezer forint jóváírás is. - Mindenki fogadja el ezt a pénzt és utána szavazzanak ránk, mert akkor valódi rezsicsökkentés és nyugdíjemelés lesz és nem választások előtti osztogatás - hangzik Karácsony Gergely ígérete. A beszerzési árak csökkenésének a fogyasztói árakban is meg kellene jelenniük – tette közzé az Együtt. A párt szerint a bejelentett egyszeri támogatással lenézik a magyarokat, akik tisztességes energiaárak helyett „királyi kegyként” a tőlük ellopott pénzből alamizsnát kapnak „a jóságos miniszterelnök úrtól”. Ha az ellenzéken múlna, megint kiszolgáltatnák a magyar családokat a külföldi energiaszolgáltatóknak és eltörölnék a rezsicsökkentést - reagált az ellenzéki kritikákra a Fidesz-KDNP.







Boda András-Gulyás Erika-Marnitz István