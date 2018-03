Székhelyi József: jól vagyok, de nem mindig egyformán jól

Bevált az orvosi terápia és Székhelyi József saját "taktikája", harmadára zsugorodott a tüdődaganata - írja a Bors.

Mint megírtuk, a színművésznél novemberben diagnosztizáltak tüdőrákot, a műtét óta mindent megtesz a gyógyulásáért, betartja orvosai utasításait és még saját gyógymódot is kidolgozott. A terápiája működik, eltűnőben van a rák. "Jól vagyok, de nem mindig egyformán jól. Most nagyon nehéz, mert a Tahi (Tahi Tóth László - a szerk.) temetése megvisel, de remélem, talpra állok. Gyűjtögetem az erőt" - fogalmazott Székhelyi József. A színész az onkológia diadalának nevezte, hogy él, mint mondta nagyon erős méreggel pusztítják a daganatát.

"Zsugorodik az anyaráksejt, amely az áttéteket szülte." Székhelyi József azt is elmondta, a terápia legyengíti, mint fogalmazott egy golyóstollat is súlyosnak érez. A saját gyógymódjáról szólva hozzátette: "A szakmai aktivitás fontossága és a nem betegségtudatos lét a legnagyobb ellensége ennek a szörnyű nyavalyának. Úgyhogy szerencsémre két kiemelkedő feladatom is van, ami terápia a köbön." A színész a sorstársainak is üzent: "Nem szabad feladni! Küldetéstudattal, az élet szerelmeseként kell élni. Le kell tudni győzni!"