Igazából a magyaroktól rettegett Bécsben Lázár János

Lázár János a külföldiek által az egyik legsűrűbben lakott bécsi kerületet kipécézve akart migránsozni egy kiadósat. Kosz van, piszok van, magyarázta Favoriten kerület egy sétálóutcájában, ahová a 24.hu stábja szintén ellátogatott, hogy megnézze, mi is igaz a miniszter kijelentéseiből. Természetesen nem sok. Amiből, pontosabban akiből tényleg sok van errefelé, az a magyar.

"Nem vagyok dühös, de nincs itt semmi probléma. Nem értem, miért csinálta rólam ezt a videót" - nyilatkozta a stábnak a videó egyik szereplője. A megszólaló - aki Lázár állításaival szemben folyékony németséggel beszélt - hozzátette, a környéken semmi nem történik, mindenki normális: "Osztrák vagyok, miért lennék rossz ember?"

Arról lehet vitatkozni, piszkos-e valami, de tényekről nem - mondja a 24.hu videójában szintén szereplő Bernard Odenhal újságíró, aki maga is Favoritenben született. Mint mondja, az tényszerűen nem igaz, hogy 20 éve ne lett volna ott külföldi: a kerületet ugyanis éppen hogy bevándorlók építették a 19. században. Csehek, szlovákok, illetve magyarok.

21 ezer magyar él Bécsben, többségük éppen a szóban forgó 10. kerületben - nyilatkozta Klemens Himpele, a bécsi önkormányzat statisztikusa. Történelmi oka van, hogy bevándorlók élnek a városban, hangsúlyozza; ilyen volt, mikor '56-ban magyar menekülteket fogadtak be, és ilyen most a szíriai háború is. Himpele a köztisztaságról is elárul egy tényt: egy Eurostat felmérés szerint míg a bécsiek 90 százaléka elégedett városa tisztaságával, addig Budapesten ez a szám mindössze 61 százalék.