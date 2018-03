Mindenképpen átvernék a 13. havi nyugdíjat az Országgyűlésen

A Fidesz csak akkor fizet, ha szavazatmaximálási kényszerben van, az MSZP-Párbeszéd szövetség most megpróbálja elérni, hogy mindenképp járjon a 13. havi nyugdíj.

A 13. havi nyugdíj bevezetése és az igazságos, fenntartható rezsicsökkentés megvalósítása érdekében az MSZP-Párbeszéd az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi, jelentette be Karácsony Gergely. Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnökjelöltje abban bízik, hogy így végre kimondathatják a kormánypártokkal: a pluszpénz mindenképp jár. (Karácsony programja szerint a 13. havi nyugdíj az időskori átlagellátás összegével egyezne meg - ez most 124 ezer forint.) És ha már úgyis ülnek, akkor az MSZP-Párbeszéd egy lendülettel az általános rezsicsökkentésről is szavaztatna a Tisztelt Házzal. (Ennek lényege, hogy az átlagnál kevesebbet fogyasztóknál 30 százalékkal csökkenne a gáz ára, illetve 10-10 százalékkal a távfűtés és a villany tarifája.

1 millió

idős ember él 100 ezer forint alatti összegből, Karácsony százezer forintra emelné a "legkisebb" nyugdíjat



Az javában kérdéses, hogy lesz-e rendkívüli ülés. Kövér László házelnökként ugyan bármikor összeránthatná, ám kevéssé valószínű, hogy hajlandó lenne erre. Már csak azért sem, mert a kormánypárt merőben más logikát követ. A Fidesz ódzkodni látszik attól, hogy a rendszeres ellátásba beépülő pluszt adjon - inkább egyszeri juttatásokban gondolkozik. Az áthallás nem bonyolult: a 12 ezer forintos gázköltség-kompenzációval, illetve az újabb 10 ezer forintos Erzsébet-utalvány-csomaggal szavazatokat igyekszik vásárolni. És amint elmúlt a voksmaximálási kényszer, elapadnak a juttatások.

248 milliárd

forintból lehetne menedzselni a 13.havi nyugdíj bevezetését