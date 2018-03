Meglepő oka is lehet a nem múló köhögésnek

Gyomorsav problémára is utalhat a hosszú ideje fájó torok, az éjszakai és reggeli köhögési rohamok. Dr. Hidvégi Edit gasztroenterológus, tüdőgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa arra is felhívta a figyelmet, hogy a kezeletlen reflux az asztma tüneteit is rontja.