Márki-Zay Péter nem hagyja magát

A tegnap balhét csapó, egykori hódmezővásárhelyi aljegyző állításaira reagált az időközi polgármester-választás győztese, Márki-Zay Péter a Facebookon.

Márki-Zay szerint ”bár aljegyző asszony rövid egyhetes együttműködésünk alatt több súlyos szakmai és etikai hibát vétett, munkaszerződését barátságosan, számára kedvező feltételekkel, közös megegyezéssel szüntettük meg, amire nemcsak hajlandó volt, de fel is készült. Saját elmondása szerint már Hegedűs Zoltán alpolgármester úr kifejezte szándékát az elbocsátására, ezért azonnal el is tudott helyezkedni, saját maga mondott le a felmondási időről is.”

A választás győztese hozzátette: az aljegyző a „A sajtónak tett valótlan állításai és rágalmai miatt természetesen megteszem a szükséges jogi lépéseket. Beszélgetéseinkről néhány alkalommal, bár nyilvánvalóan nem mindig, készült hangfelvétel is (ennek tudomásul vétele maga is szerepel a felvételen). Ezúton is kérem dr. Végh Ibolyát, hogy járuljon hozzá a vele folytatott beszélgetések Facebook-on történő nyilvánosságra hozatalához.”

Végh Ibolya korábban akkor szerepelt a hírekben, amikor 2011-ben kiderült: Audi S8-assal jár Lázár János, aki akkor egyszerre volt hódmezővásárhelyi polgármester és a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A kocsit felesben fizette a Fidesz-frakció és a városi önkormányzat. Akkor Végh aljegyzőként bevédte a fideszes nagyságot, mondván: ez az olcsóbb megoldás, és az autót nem is a polgármester választotta. Végh akkori véleménye szerint ugyanis Lázár megkérdezett olyan embereket, akiknek adott a véleményére, hogy melyik az a kocsi, amelyik megbízható és időre oda lehet érni vele.

Márki-Zay megvált a főjegyzőtől is, erről ezt írta: „a Polgármesteri Hivatal működőképességének fenntartása érdekében egyeztettem a betegszabadságon lévő jegyző asszonnyal, és vele közös egyetértésben az ő munkából való felmentése mellett döntöttünk. Tanácsait, segítségét és hosszú éveken át tartó munkáját hálával köszönöm, valamint ha ezt az általa már régóta várt nyugalmasabb időszak megengedi, szeretettel várjuk vissza tanácsadói vagy más minőségben, szakértelmére és segítőkészségére ez alatt a rövid idő alatt is támaszkodhattam.”

„A jegyzői feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Jogi Iroda vezetője (és nem a városstratégiai főtanácsadó!) látja el. A jegyzői és aljegyzői pozíciókat haladéktalanul meghirdetjük.”