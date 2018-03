Durva napok jönnek az allergiásokra

A hét végére ígért felmelegedés jó hír a tavaszt váróknak, ám az allergiások öröme nem felhőtlen, ők ugyanis hirtelen erős tünetekre számíthatnak - mondta dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

A múlt heti sarkvidéki hideghez képest több tízfokos felmelegedést ígérnek az előrejelzések hétvégére. A február végi erős lehűlést követő hirtelen jött tavasz miatt több allergén növény is egyszerre kezdi ontani a polleneket, ami nagy megterhelést jelent az allergiás betegeknek. Ilyen esetben rendszerint még azok is erős tünetekkel küzdenek, akik máskor enyhe panaszokkal átvészelik ezt az időszakot.

Mi és milyen tüneteket okoz?

Márciusban a nyár-, éger-, szil-, juhar- és fűzfára allergiásoknál jelentkezhet szénanátha, de már a ciprus- és fenyőfélékre érzékenyeknek is lehetnek tüneteik. A pollenallergia szemviszketést, könnyezést, orrfolyás, orrdugulást is okozhat, gyakori tüsszögés, viszkető érzés a torokban is kísérheti. Szteroid orrspray, antihisztamin hatóanyagú gyógyszerek segítenek átvészelni az allergén növény virágzásának időszakát

Miért fontos az orvosi kezelés?

Kezeletlen allergiás betegnél gyakori az újabb allergiák megjelenése, az elhanyagolt betegség szövődményeként pedig akár asztma is kialakulhat – figyelmeztet dr. Balogh Katalin. Sokan tévesen érzik úgy, hogy a pár hétig tartó tüsszögés, orrfolyás miatt felesleges orvoshoz fordulni, inkább a patikában beszerezhető allergia elleni gyógyszerrel maguk kúrálják a betegségüket. Sokan pedig azért nem fordítanak kellő figyelmet az allergiájukra, mert nem akarnak naponta többször, akár hosszasan gyógyszert szedni. Erre az immunterápia lehet megoldás, ahol ugyan szintén szedni kell egy, az allergén tisztított kivonatát tartalmazó tablettát, illetve spray-t vagy cseppet kell a nyelv alá helyezni de csak naponta egyszer és sikeres kezelés esetén – három év után - akár 10-12 év tünetmentességet is el lehet érni. Ráadásul már az első évben jelentősen csökkennek a panaszok, gyakran el is lehet hagyni a tüneti gyógyszereket. Ehhez azonban fontos, hogy az allergén növény virágzása előtt legalább két hónappal meg kell kezdeni a kezelést, így a fűfélékre allergiások még márciusban, a parlagfű-allergiások pedig májusig elkezdhetik.