Mi köze Ferenc pápának a gasztronómiához?

Kultúrtörténet, gasztronómiai életrajz, szakácskönyv, az olasz és az argentin konyha gyöngyszemei által egy, eddig ismeretlen pápa képe rajzolódik ki a Ferenc pápa asztalánál című, Roberto Alborghetti, olasz újságíró, életrajzíró által készített kiadványban.

Fotó: Kossuth Kiadó

A negyven ízletes, egyszerű és „mosolygós” receptet is tartalmazó könyvből megismerhető Ferenc pápa (Jorge Mario Bergoglio) életútja, amelyben fontos szerepe van a családjának, különösen az apai nagymamájának. Rosa ugyanis fantasztikus szakácsművész volt, ő tanította meg a pápa varrónő és kalapkészítő édesanyját főzni – mondta el a Népszavának László Ágnes, a könyvet megjelentető Kossuth Kiadó kommunikációs vezetője. A bizonyos szempontból egyedülálló gyűjtemény segít abban, hogy újra aktiváljuk az ízlelőbimbóinkat, és visszatérjünk ahhoz a felfogáshoz, amely szerint az ételek felszívódása nem a gyomorban, hanem a fejben, az elmében és a szellemben kezdődik.

A kiadvány, a tájékoztatója szerint abban is segít is, hogy elgondolkozzunk, milyen szerepet játszik az étel a test és a lélek táplálásában, ösztönöz arra, hogy szent, derűs és kiegyensúlyozott kapcsolatban éljünk az étellel, ahogy ezt egyébként népek kultúrái és civilizációi évezredek óta teszik. A vendégnek feltálalt étel a Bibliában is a vendégszeretet egyik legfontosabb jelképe.

Mivel Ferenc pápa életét gyerekkorától kezdve végigkísérte az ételek és elkészítésük szeretete, érthető, miért tartja fontosnak hangsúlyozni a közös családi étkezések jelentőségét. Főzni akkor tanult meg, amikor édesanyja egyik testvérének születésekor átmenetileg lebénult, és őt, elsőszülött gyermekét kérte meg, hogy vegye át tőle ezt a fontos feladatot – árulta el László Ágnes. Gyerekkorából gyökerezhet az élelmiszerpazarlás elleni, szintén sokszor hangoztatott gondolata is, hogy mivel az étel kincs, nem szabad kidobni, valamint az, hogy a felesleget meg kellene osztani olyanokkal, akiknek nincs mit enniük.

A kiadvány azért tartalmaz olasz és argentin recepteket is, mert Ferenc pápai szülei az olaszországi Premontei tartományból 1929-ben, a fasizmus elől menekültek Buenos Airesbe. Kiderül az is, hogy amikor már a legnagyobb latin-amerikai jezsuita főiskolának volt a rektora, Jorge Mario Bergoglio főzött a diákoknak, ugyanis az volt a szokás, hogy vasárnaponként pihenőnapot adtak a szakácsnőnek – mondta a kiadó kommunikációs vezetője.

A könyv olyan elbeszélés kíván lenni, a szív és a szem számára egyaránt, amelyből kiderül egy olyan pápa érzékenysége és embersége, aki fiatal korában élelmiszervegyészetet tanult. A kiadvány, amelynek minden elemét egyeztették a Vatikánnal, egyszerre jelent meg Magyarországon és Olaszországban – derül ki a kiadó tájékoztatójából.