Milliárdokat keres a forgalmazó az extra Erzsébet-utalványokon

A 24 hírportál számításai szerint 2,16 milliárdot köszönhet a kormány ajándékozási kedvének az Erzsébet-utalványok forgalmazója, a Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. Orbán Viktor bejelentése után a Magyar Közlönyben is megjelent, hogy a karácsonyi akciót megismétlik: 2018 márciusában újabb tízezer forintos juttatást kapnak a nyugdíjasok. Az Erzsébet-utalványokat huszonöt nyugellátás alapján osztják ki, az összesített költségek 29,43 milliárd forintra rúgnak, amelyből 27 milliárd az utalványok értéke, 2,43 milliárd dologi kiadásokra megy el.

A hírportál emlékzetet arra, hogy az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány tulajdonában van, elvileg a cég hasznából finanszírozzák a 2012-ben elindított Erzsébet-programot. A kezdeményezés célja az lenne, hogy olyan családosok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők és fogyatékos gyermeket nevelő családok is üdülhessenek, akiknek erre másképpen nem lenne lehetőségük.

A gyerekek táboroztatásával kapcsolatos feladatokat a Szeged-Csanádi Egyházmegye fennhatósága alá tartozó Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány átja el. Az alapítvány tavaly nyáron nem csak az egykori zánkai üdülőtábort, hanem egy közpénzből finanszírozott 15 milliárd forintos adományt is kapott a kormánytól. A táboroztatásra szánt összegre az alapítvány írhatott ki közbeszerzést, amit egyetlen pályázóként saját cége, az Erzsébet Táborok Kft. nyert el. A cég ügyvezetője az alapítvány főtitkára, Hornyák Tibor lett. A 24.hu mutatta be, hogy a budapesti illetőségű Hornyák a Balaton-part egyik legdrágább szálláshelyéről járt be a tábor területén lévő irodájába: napi 110 ezer forintért bérelhető házban találtak neki megfelelő szállást. A főtitkár-ügyvezető cikkünk megjelenése után úgy nyilatkozott: saját zsebből fizette a luxuslakhely árát.

Tavaly októberben a 444.hu írta meg, hogy a korábban a programban résztvevő állami szállodákat működtető, azóta megszűnt Erzsébet Üzemeltető Kft. összesen több mint fél milliárd forintot költött Mészáros Lőrinc különböző cégeinél.